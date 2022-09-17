Публічна критика Індії війни Путіна в Україні може виявитися дієвішою, ніж заяви США і ЄС – коментатори

Наступного дня після того, як керівник Китаю утримався від підтримки Росії в її війні проти України, в п'ятницю прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що «зараз не час для війни».

Оглядачі зауважують, що ця публічна критика глави Кремля через майже семимісячний конфлікт в Україні свідчить про посилення міжнародної ізоляції Росії. А те, що вона виходить від Індії, може вплинути на позицію Росії.

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) президент Путін почув відкрито про занепокоєння країн, на підтримку яких Москва покладалася у протистоянні із Заходом через її напад на Україну

«Я знаю, що сьогоднішня епоха не є епохою війни, і я говорив з вами про це телефоном», — сказав Моді Путіну на зустрічі у узбецькому Самарканді, яку телевізійні канали транслювали у прямому ефірі.

Путін сказав Моді, що він розуміє, що індійський лідер стурбований ситуацією в України, але Москва робить усе можливе, щоб припинити конфлікт.

«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ту стурбованість, яку ви постійно висловлюєте, -–сказав Путін. – Ми зробимо все, щоб якомога швидше це припинити».

За словами Путіна, Україна відмовилася від переговорів, бо заявила, що буде воювати, поки не вижене зі своєї землі всі російські війська.

Після того, як західні країни наклали санкції на Росію, змушуючи її вивести свої війська з України та припинити нелегальну агресію, Путін неодноразово казав, що Росія не ізольована, тому що вона може дивитися на схід до великих азіатських держав, таких як Китай та Індія.

Ці азійські країни збільшили купівлю російських енергоносіїв після того, як їхню закупівлю стали обмежувати європейські держави. Індія, яка від початку війни намагалася триматися нейтралітету в українському питанні, стала другим покупцем російської нафти після Китаю, скориставшись можливістю купувати російську нафту за зниженими цінами у той час, коли зростали світові ціни на продовольство та пальне.

Але на зустрічі ШОС Путін почув, що попри економічну вигоду, Індія і Китай не зацікавлені у продовженні російської війни в Україні, говорять оглядачі.

Фахівець з питань національної безпеки корпорації RAND Дерек Гроссман вважає, що на самміті в Узбекистані сталася непересічна подія.

«Сьогодні шляхи Індії та Росії розійшлись: замість того, щоб приватно вмовляти Путіна припинити війну, Моді публічно присоромив його. Подивимося, що з цього вийде, але я повинен сказати, що повідомлення з Індії матиме більшу вагу, ніж із США чи Заходу. Ненадійна позиція Китаю також повинна змусити Росію замислитися», – зауважив дослідник у своєму твіті.

Повідомляючи про зустріч в Узбекистані, газета New York Times, зауважує, що сигнали з Делі та Пекіна свідчать про те, що Росія потрапляє до глибшої міжнародної ізоляції.

Газета нагадує при цьому, що Індія та Китай надали Путіну підтримку в ООН, зменшуючи вплив резолюцій. При цьому Індія утрималася від голосування з критикою агресії Росії, хоча вона і висловила стурбованість насильством. Також Росія залишається основним джерелом дешевшої зброї для індійської армії, пише газета.

У четвер Путін сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що він розуміє, що Сі стурбований ситуацією в Україні, але похвалив лідера Китаю за «збалансовану» позицію щодо конфлікту.