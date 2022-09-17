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Публічна критика Індії війни Путіна в Україні може виявитися дієвішою, ніж заяви США і ЄС – коментатори
Наступного дня після того, як керівник Китаю утримався від підтримки Росії в її війні проти України, в п'ятницю прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що «зараз не час для війни».
Оглядачі зауважують, що ця публічна критика глави Кремля через майже семимісячний конфлікт в Україні свідчить про посилення міжнародної ізоляції Росії. А те, що вона виходить від Індії, може вплинути на позицію Росії.
На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) президент Путін почув відкрито про занепокоєння країн, на підтримку яких Москва покладалася у протистоянні із Заходом через її напад на Україну
«Я знаю, що сьогоднішня епоха не є епохою війни, і я говорив з вами про це телефоном», — сказав Моді Путіну на зустрічі у узбецькому Самарканді, яку телевізійні канали транслювали у прямому ефірі.
Путін сказав Моді, що він розуміє, що індійський лідер стурбований ситуацією в України, але Москва робить усе можливе, щоб припинити конфлікт.
«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ту стурбованість, яку ви постійно висловлюєте, -–сказав Путін. – Ми зробимо все, щоб якомога швидше це припинити».
За словами Путіна, Україна відмовилася від переговорів, бо заявила, що буде воювати, поки не вижене зі своєї землі всі російські війська.
Після того, як західні країни наклали санкції на Росію, змушуючи її вивести свої війська з України та припинити нелегальну агресію, Путін неодноразово казав, що Росія не ізольована, тому що вона може дивитися на схід до великих азіатських держав, таких як Китай та Індія.
Ці азійські країни збільшили купівлю російських енергоносіїв після того, як їхню закупівлю стали обмежувати європейські держави. Індія, яка від початку війни намагалася триматися нейтралітету в українському питанні, стала другим покупцем російської нафти після Китаю, скориставшись можливістю купувати російську нафту за зниженими цінами у той час, коли зростали світові ціни на продовольство та пальне.
Але на зустрічі ШОС Путін почув, що попри економічну вигоду, Індія і Китай не зацікавлені у продовженні російської війни в Україні, говорять оглядачі.
Фахівець з питань національної безпеки корпорації RAND Дерек Гроссман вважає, що на самміті в Узбекистані сталася непересічна подія.
«Сьогодні шляхи Індії та Росії розійшлись: замість того, щоб приватно вмовляти Путіна припинити війну, Моді публічно присоромив його. Подивимося, що з цього вийде, але я повинен сказати, що повідомлення з Індії матиме більшу вагу, ніж із США чи Заходу. Ненадійна позиція Китаю також повинна змусити Росію замислитися», – зауважив дослідник у своєму твіті.
Повідомляючи про зустріч в Узбекистані, газета New York Times, зауважує, що сигнали з Делі та Пекіна свідчать про те, що Росія потрапляє до глибшої міжнародної ізоляції.
Газета нагадує при цьому, що Індія та Китай надали Путіну підтримку в ООН, зменшуючи вплив резолюцій. При цьому Індія утрималася від голосування з критикою агресії Росії, хоча вона і висловила стурбованість насильством. Також Росія залишається основним джерелом дешевшої зброї для індійської армії, пише газета.
У четвер Путін сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що він розуміє, що Сі стурбований ситуацією в Україні, але похвалив лідера Китаю за «збалансовану» позицію щодо конфлікту.
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- Голос Америки
"Не робіть цього" - Байден попередив Путіна про наслідки застосування ядерної зброї в Україні
Президент США Джо Байден застеріг російського президента Путіна від застосування хімічної, або тактичної ядерної зброї в Україні, повідомляє CBS.
"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни", - сказав Байден в інтерв'ю програмі СBS "60 хвилин", у відповідь на питання ведучого Скотта Пеллі проте, що би Байден сказав Путіну, якщо той думає застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні. Пеллі припустив, що, через успіхи України у війні, Путін може почуватись "загнаним у кут" і вдатись до таких заходів.
Байден відмовився називати те, як відреагують США, якщо все ж Путін піде на такий крок.
"Гадаєте, я б вам сказав, якщо б навіть точно знав, що це буде? - запитав Байден. - Звичайно, я вам не скажу, але наслідки будуть значними. Вони стануть іще більшими ізгоями в світі, ніж будь-коли. В залежності від того, що саме вони зроблять, буде визначено відповідь".
Шоу "60 хвилин" почне свій наступний сезон в неділю.
Речник Кремля Песков ухилився від відповіді на питання про можливість застосування ядерної зброї в Україні і порадив звернутись до доктрини, повідомляють російські ЗМІ.
Як повідомляв Голос Америки, аналітики у США обговорюють загрозу застосування Росією ядерної зброї на тлі поразок в Україні.
Генерал США (у відст) Кевін Раян, експерт Гарвардського університету, в коментарі Insider каже - якщо Росія прийме до свого складу регіони Донецької та Луганської областей, це може означати для Росії, що бойові дії точаться на її території, і це відкриє шлях для загальної мобілізації, а також поставить питання про застосування ядерної зброї. "Зброя НАТО буде стріляти всередині Росії і, що важливіше, російська держава буде під атакою, а ми знаємо, що це "червона лінія" для застосування ядерної зброї", - додає він.
Подібним занепокоєнням в інтерв'ю ВВС, пише Newseek, поділилась і колишня заступниця генсека НАТО Роз Готемоллер. Вона вказала, що не очікує використання Путіним міжконтинентальних ракет, але припускає, що той зробить "один удар через Чорне море, або вдарить по українському військовому об'єкту".
Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон також припустив в інтерв'ю британському LBC, що через "катастрофічні поразки" ймовірність використання ядерної зброї Росією зростає.
Є і ті, хто не вважає, що Путін застосує ядерну зброю. Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг заявив Insider, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, навіть якщо "втратить все в Україні", через страх дій у відповідь.
А аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав виданню, що Путін, ймовірно, зможе залишитись при владі і попри поразки в Україні, і висловив переконання, що "за зачиненими дверима Захід пообіцяв Кремлю вжити відповідних дій, якщо так безпрецедентно буде застосовуватись така зброя".
- Голос Америки
Як прийняли, лікують та чим годують переселенців з Донеччині на Кіровоградщині. Відео
Майже 80% мешканців Донецької області, які проживали на підконтрольній Україні території до повномасштабного вторгнення, залишили регіон. А це майже мільйон триста тисяч людей. Понад півсотні людей похилого віку знайшли притулок у Кіровоградській області.
Російська окупація «перетворила міста на братські могили». США та Європа «глибоко шоковані» масовими похованнями в Ізюмі
США та ЄС «глибоко шоковані» масовими похованнями в місті Ізюм Харківської області, яке нещодавно звільнили українські війська, і де було знайдено масові поховання з понад 440 тілами.
Керівники американської та європейської дипломатії висловлюють обурення злочинами російських солдатів та обіцяють Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що повідомлення про масові поховання в Ізюмі, «розбивають серце».
Блінкен запевнив, що США підтримають Україну, допомагатимуть звільнити всю її територію та притягнути до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
«Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі, Україна, розбивають серце і повинні активізувати нашу підтримку хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини», – написав держсекретар Ентоні Блінкен у своєму Twitter-акаунті.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз «глибоко шокований» тим, що українська влада виявила масові поховання з понад 440 тілами в Ізюмі.
«Ми найрішучіше засуджуємо ці звірства, – сказав Боррель. – Загарбницька війна Росії проти України залишає по Україні слід крові та руйнувань. Тисячі мирних жителів уже були вбиті, багато інших піддалися тортурам, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або насильницькому переміщенню. Цю нелюдську поведінку російських військ, повне нехтування міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, необхідно негайно припинити».
У заяві, яку поширила зовнішньополітична служба ЄС, мовиться, що ЄС підтримує всі зусилля для пошуку винних у цих злочинах і притягнення їх до відповідальності.
«Глибоко шокований масовими могилами, які українська влада виявила з понад 440 тілами в Ізюмі, нещодавно звільненому від вторгнення російських військових. Керівництво Росії та всі причетні будуть притягнуті до відповідальності. ЄС підтримує всі зусилля для цього», – написав Боррель у своєму твіті.
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас написала у Twitter, що російська окупація «перетворила міста на братські могили», а зображення з Ізюму, на які важко дивитися, і є «обличчям російської окупації».
«Коли з’являються зображення зі звільнених українських територій, таких як Ізюм, не відводьте погляд. Це обличчя російської окупації: міста перетворені на братські могили», – написала голова уряду Естонії і закликала продовжити допомогу Україні.
«Україна вміло та рішуче використала нашу військову допомогу. Україна може виграти, якщо ми будемо її підтримувати», – написала Каллас у своєму Twitter-акаунті.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що викриття масових цивільних поховань і катівень в Ізюмі підтверджують їхні попередні оцінки того, що звірства у Бучі не були унікальними, а становили типову поведінку російських окупаційних військ в Україні.
Про це військові експерти нагадують у своєму Twitter-повідомлені, в якому публікують і мапу бойових дій.
«Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були не поодинокими військовими злочинами, а радше мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях», – мовиться у повідомленні ISW.
Про те, що після Бучі будуть знайдені і інші місця масового катування та вбивств українців, запрошений аналітик ISW Наталія Бугайова попереджала ще у квітні 2022 року.
Військові експерти наводять повідомлення українських офіційних осіб, які кажуть, що кількість жертв військових злочинів в Ізюмі може перевищити кількість жертв воєнних злочинів у Бучі.
Аналітики ISW також посилаються на заяви глави Нацполіції України Ігоря Клименка, який заявив, що українські чиновники знайшли 10 російських катівень у Вовчанську, Куп’янську, Балаклії та Ізюмі. В одній з катівень, у Балаклії, за повідомленням української поліції, «росіяни, які були в масках, катували мирних жителів оголеними електродротами».
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія в Ізюмі повторила те, що зробила в Бучі, і світ повинен відреагувати на російські злочини.
15 вересня на Харківщині поблизу звільненого Ізюма виявили масове поховання.
Українські слідчі у присутності українських та іноземних ЗМІ проводять ексгумацію тіл, знайдених у захороненнях у лісі поряд із кладовищем.
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