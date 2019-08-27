"Шкода, що Росію не цікавить діалог". Ще один сенатор США не отримав візу до РФ

Сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі не отримав візу до Росії. Про це американський законодавець, член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, повідомив у заяві для преси.

Раніше про те, що йому відмовили у візі до Росії, написав сенатор від Республіканської партії США Рон Джонсон. Росіяни заперечують, що Джонсону відмовили у візі і заявляють, що він не подавав документи, пишуть ЗМІ.

Обидва законодавці США висловили жаль стосовно того, що Росія не бажає підтримувати діалог і робить неможливим прибуття цих сенаторів до Росії.

"Хоча я - потужний критик Кремля, я також переконаний у важливості збереження діалогу особливо у напружені моменти", - заявив Кріс Мерфі.

Сенатор наголосив на тому, що політика Путіна все більше ізолює Росію від світу.

"Як країни, що володіють найбільшими ядерними арсеналами світу і можуть багато разів знищити одна одну, маємо відповідальність зберігати безпеку світу і запобігати конфліктам між США та Росією. На жаль, уряд Росії все більше ізолює свою країну, заблокувавши наш візит та декілька інших протягом цих місяців. Після провалу нещодавніх угод з контролю над озброєнням і зі значною опозицією всередині країни проти авторитарного правління Володимира Путіна, це може стати складним моментом для наших крихких відносин і шкода, що Росію не цікавить діалог".

Джонсон назвав відмову йому у візі "дріб'язковою атакою" та "дипломатичною грою російських посадовців" у відповідь на щирі намагання американської сторони встановити прямий діалог.

Рон Джонсон є співголовою Української групи підтримки в Конгресі. Він відвідував Україну і добре обізнаний з українськими реаліями. Наприкінці серпня сенатор дав інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", в якому закликав Путіна "забрати псів війни з України" а також привітав Україну з Днем Незалежності.

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