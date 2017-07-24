Так звані сепаратисти виманюють кошти доброчинців на Заході - ВВС

Серед так званих сепаратистів на Донбасі є громадяни західних країн, які фінансують свої «пригоди» через Інтернет-сайти доброчинних організацій, повідомляє BBC.

Це часто очевидно порушує правила веб-сайтів і однозначно суперечить законам України.

Такі сайти, як GoFundMe, або Indiegogo, зазвичай, покликані збирати кошти для допомоги жертвам трагедій. Люди можуть надавати гроші в обмін на невеликі «подаруночки». Наприклад, видання Manchester Evening News повідомило, що зібрало 2,5 мільйони фунтів на допомогу сім’ям жертв нещодавнього тракту в британському Манчестері.

Кореспондент BBC повідомляє про декілька випадків збору коштів через міжнародних crowdfunding. Так в 2014 році мешканець Техасу, Рассел Бентлі зібрав 2 000 доларів, щоб взяти участь, за його словами, «в діяльності зі з’ясовування фактів на Донбасі». Після шести місяців незаконної участі в конфлікті на сході України, за твердженням ВВС, він тепер продукує пропагандистські відео про війну в Україні на користь так званих сепаратистів. Бентлі також розміщує відео з порадами як краще замаскувати свої справжні наміри брати участь у війні на Донбасі, щоб отримати доброчинні кошти.

Ще один приклад - це Ґрейгем Філліпс с Ноттінгему, Великобританія. Філліпс вже довгий час знаходиться на Донбасі, розповсюджуючи відео з регіону. З 2014 по 2015 Філліпс був співробітником каналу Міноборони Росії «Звєзда», а також фріленсером російського пропагандистського каналу RT. З травня 20114 року, Філліпсу заборонено в’їзд до України з міркувань «національної безпеки». Уряд України навіть видав відкритий лист до влади Великобританії, де він засудив діяльність Філліпса. Філліпс стверджує, що він незалежний журналіст і отримує свої гроші через сrowdfunding. В своєму блозі, Філліпс хвалиться, що потрапляє на територію окремих районів через кордон з Росією, що суперечить українському законодавству.

Нещодавно, іншого британця Бенджаміна Стімсона, було засуджено на п’ять років та чотири місяці за допомогу сепаратистам на Донбасі.

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У відповідь на публікацію, Indiegogo видало заяву стосовно кампаній цих осіб на їх сайті, заявивши: «команда з довіри та безпеки Indiegogo детально розглянула ці кампанії і вжила кроків, щоб вони відповідали нашим вимогам».

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