Британський учасник російського терору в Україні засуджений до понад 5 років в’язниці

Бенджамін Стімсон став першим британцем, якого англійський суд визнав винним і покарав за участь у війні на сході України.

Суд у Манчестері 14 липня підтвердив, що Стімсон визнав себе винним у тому, що був причетний до приготувань скоєння терористичних дій, вступивши до збройних формувань, які воюють проти українського уряду.

Як повідомляє ВВС, загальний термін покарання Бенджаміну Стімсону становить 8 років, але оскільки він визнав себе винним у частині звинувачень, то суддя зменшив остаточний вирок до 5 років і 4 місяців.

Посол України у Лондоні Наталія Галібаренко сказала раніше «Голосу Америки», що справа Бенджаміна Стімсона створила прецедент: “Ми дуже часто чули від інших країн, що ми не визнаємо діяльність терористичних організацій на території сходу України, ви маєте їх переслідувати за українським законодавством і так далі”.

Авторитетність британської судової системи має, на думку посла, допомогти Україні на міжнародному рівні: “Коли людину засуджують за участь у терористичній діяльності на сході України - це вже фактично свідчить, що те, що відбувається на території України, не є громадянським конфліктом, а це є справді діяльність терористичних організацій, які фінансуються і спонсоруються Росією”.

Британська поліція заарештувала Бенджаміна Стімсона у листопаді 2015 року, але він залишався на свободі.

У вересні 2016 у Вестмінстерському суді Лондона йому висунули обвинувачення у порушенні терористичного законодавства і посадили у в’язницю.

Згодом Стімсона перевели у в’язницю в Манчестері, де він сидів до оголошення вироку.

Через Росію на Донбас

З розповідей 41-річного мешканця міста Олдем (Oldham) біля Манчестера відомо, що він був невдоволений своєю долею і вирішив шукати кращої на війні в далекій Україні.

“Я не мав роботи… В Англії жити більше неможливо. Житлом не забезпечують. От я і проголосував ногами”, - нарікав він у розмові з кореспондентом ВВС Томом Баріджем у жовтні 2015-го року.

В тому інтерв'ю у таборі бойовиків під Дебальцевим ми не бачимо обличчя Стімсона. Він себе не називав, але його голос з манчестерським акцентом легко впізнаваний. Рука - на автоматі.

Він казав, що воювати йому тоді ще не довелося, але стріляти він був готовий “якщо відчував би загрозу”.

Убивство на Донбасі, за його словами, було би “актом війни”, а свою можливу загибель він називав вартою ризику, бо “пишається тим, що робить”.

Свій арешт у листопаді 2015-го року в Манчестері Бенджамін Стімсон назвав результатом саме того інтерв'ю і в усьому звинувачував журналістів ВВС.

Сповідь Грему Філіпсу

“Вони сказали мені взяти в руки автомат”, - скаржився Стімсон на журналістів у розмові з Гремом Філіпсом - ще одним громадянином Британії, який через прихильність до російської війни має проблеми з урядом у Києві.

Висловлювання Бена Стімсона - суперечлива суміш ворожості до Євросоюзу та “соціалістичних” поглядів на світ, якими він виправдовував пошуки пригод на війні у Боснії та бажання опинитися на кривавих землях Курдистану на півночі Іраку.

Українські посадовці офіційно вимагали, щоб і Грема Філіпса, який називає себе незалежним журналістом, Британія також притягла до відповідальності за дії в Україні.

Коли справа Стімсона в Лондоні рухалася до судової стадії, Філіпс неодноразово їздив з “репортерськими” місіями в окуповані регіони на сході України.

З 2014-го року він працював для кремлівських телеканалів RT (Russia Today) і Звезда.

Стімсон у розмовах з Філіпсом фактично визнав, що в інтерв’ю телебаченню ВВСі фігурував саме він.

Навіть якщо автомат в його руках тоді опинився випадково, слідчі могли без проблем знайти багато інших фотографій Стімсона з різними видами вогнепальної зброї.

Стімсон доводив, що воювати не збирався, а хотів бути “водієм авто медичної допомоги”.

Проте його пояснення у розмовах з журналістами ВВС, коментарі у соціальних мережах та в інтерв’ю з Філіпсом плутані.

На кількох світлинах з інтернетних мережж він - усміхнений разом з іншими бойовиками в новенькій уніформі одного зразка з тією, яку носять “бійці ДНР”.

Війну на сході України Стімсон розглядав як “західну імперіалістичну агресію щодо Росії”, але там же ж доводив, що Росія ні до чого не причетна.

28-го вересня 2016-го року доля повернулася до Стімсона набагато гіршим боком.

Його офіційно обвинуватили у причетності до тероризму за статтею 5 антитерористичного закону, схваленого у Британії 2006-го року.

Максимальне передбачене покарання за приготування з “намірами вчинення терористичних дій” або навіть“сприяння іншим у вчиненні таких дій” - довічне ув'язнення.

Стурбованість у Росії

У Росії справу також помітили і стурбувалися. 5-го жовтня, за два дні до першого досудового слухання справи Стімсона у лондонському суді, британське посольство у Москві закидали пляшками з чорною фарбою активісти руху “Другая Росія”, заснованого лідером російських “націонал-більшовиків” Едуардом Лімоновим.

Російські любителі прапорів, стилізованих під червоні стяги німецьких нацистів, стверджують, що Бенджамін Стімсон є лише одним з 2 000 іноземних “добровольців”, яким допомогли дістатися на війну в Україну, щоб допомагати сепаратистам.

Він діставався на Донбас через Москву.

“Я хотів почати нове життя в Росії”, - каже Стімсон в одному з інтерв’ю. “Я не терорист. Я захищаю мешканців Донбасу”,- доводив у іншому.

Судова справа Бенджаміна Стімсона буде мати міжнародні наслідки. Досі за статтями британського Закону про боротьбу з тероризмом 2006-го року судили головно ісламістів, зокрема тих, які самі збиралися, чи закликали інших воювати в Сирії та інших країнах.

Обвинувачення і можливе покарання за співпрацю з підтримуваними Росією сепаратистами в Україні відкриває шлях до наступного кроку - притягнення до відповідальності російських спонсорів тероризму на сході України.

Гостріше можна буде поставити питання про роль російських засобів масової інформації, зокрема каналу RT, який отримав право на мовлення у Великій Британії та інших країнах.

Іноземні бойовики не раз вказували, що їхні ідеї і наміри складалися під впливом “альтернативних” джерел інформації.