"Російський диктатор втратив повагу і вплив на власному подвір'ї" - на Заході обговорюють звернення керівника Таджикістану до Путіна

ПАРИЖ, 14 жовтня (Reuters) – Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять передачу Іраном Росії безпілотників та можуть узгодити нові санкції, пов’язані з такими діями, повідомили в п’ятницю двоє дипломатів.

В минулі тижні Україна повідомляє про атаки Росії з використанням безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує.

Три безпілотники, якими керували російські війська, атакували невелике місто Макарів, на захід від Києва, вранці в четвер. Посадовці заявили, що по об’єктах критичної інфраструктури завдали ударів, «дрони-смертники» іранського виробництва.

За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі до засідання міністрів в Люксембурзі в понеділок, застосування безпілотників проаналізували, і ця тема - на порядку денному.

Дипломати сказали, що хоча нові санкції не будуть запроваджені в понеділок, але може бути досягнуто політичну домовленість щодо них.

Блок має намір у понеділок заборонити подорожі та заморозити активи близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, які почалися минулого місяця після смерті 22-річної Махси Аміні під арештом.

Франція та Німеччина, сторони ядерної угоди 2015 року з Іраном, чітко дали зрозуміти, що вони вважають нові санкції через безпілотники, які використовує Росія, необхідними і що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Резолюція 2231 затвердила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами: Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами, яка обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану, що ускладнювало Ірану розробку ядерної зброї, одночасно знімаючи міжнародні санкції.

Речник ЄС сказав, що міністри закордонних справ обговорять Іран у понеділок, але відмовився коментувати, чи будуть на порядку денному іранські безпілотники чи санкції щодо передачі безпілотників.

"Це розглянуть, але санкцій наразі не буде", - сказав один із дипломатів.

Міністерство закордонних справ Франції заявило в четвер, що проконсультується зі своїми партнерами з ЄС щодо того, як реагувати на застосування безпілотників, і вперше пов’язало можливі поставки Ірану з резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що такі дії її порушують.

Згідно з резолюцією, ембарго на поставки зброї Ірану діяло до жовтня 2020 року. Незважаючи на зусилля США за часів колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди в 2018 році, Рада Безпеки не продовжила ембарго, що дозволяє Ірану відновити експорт зброї.

Однак резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов’язані технології, які діють до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.

САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕМАРШ ІРАНУ

Дипломатичне джерело повідомило, що безпілотники, про які йде мова, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між приблизно 35 державами, щодо обмеження розповсюдження ракет, ракетних технологій і безпілотників, продаж яких суперечить резолюції.

У резолюції не згадується MTCR, але є посилання на лист Сполучених Штатів Раді Безпеки щодо MTCR, датований наступним днем після ядерної угоди. Іран не є стороною MTCR, але Росія входить до неї.

Сполучені Штати 9 вересня наклали санкції на іранську компанію, яку звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які, за їх словами, брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Високопоставлений дипломат ЄС сказав журналістам, що заходів буде вжито, але в понеділок рішення прийнято не буде.

Обговорення щодо дронів відбувається в той час, коли міністри закордонних справ ЄС готують санкції проти Ірану, через порушення прав людини під час придушення протестів.

Європейські дипломати кажуть, що цей пакет, уже узгоджений представниками ЄС, включає близько 15 осіб і організацій, що охоплює заморожування активів і заборону на поїздки, і відповідає санкціям Сполучених Штатів, Канади та Британії.

Пакет санкцій спонукав Іран надіслати дипломатичний демарш європейським послам. У демарші, який бачив Reuters, йдеться про те, що Іран був здивований реакцією ЄС, викликаною ажіотажем у ЗМІ, на репресії та попереджає про шкоду відносинам з Тегераном.

У демарші йдеться про втрати серед іранських сил безпеки, які зіткнулися з «усіма формами хуліганства», і повторюється заява уряду про те, що 22-річна Махса Аміні, яка померла в поліції, викликавши майже місячні протести, померла через хворобу.

В ньому говориться, що зовнішні чинники були причиною протестів, викликаних «фракціями, які розпалюють війну в Сполучених Штатах».

“Ми дали зрозуміти, що вони повинні думати про те, що відбувається всередині країни, і не можуть очікувати, що ЄС буде мовчати перед обличчям цих масових порушень прав людини», - сказав один із дипломатів.