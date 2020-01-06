Серіал "Чорнобиль" виграв "Золотий глобус"

Мінісеріал HBO та Sky "Чорнобиль" отримав нагороду "Золотий глобус" в категорії коротких серіалів. Щорічна престижна церемонія нагородження відбулась у неділю в Лос-Анджелесі.

Також за найкращу роль другого плану в телесеріалі "Чорнобиль", "Золотим глобусом" було нагороджено Стеллана Скарсгарда. Скарсгард, для якого це була перша номінація та нагородження "Золотим глобусом", зіграв роль радянського партійного діяча Бориса Щербини, який займався організацією заходів з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Актор не очікував на нагороду і висловив подив у своєму виступі, зауваживши: "Я був настільки переконаний, що не виграю, що вже усім подякував".

Серіал, який розповідає про катастрофу на ядерному реакторі Чорнобильської АЕС в Україні в 1986 році, минулого вересня завоював 10 нагород "Еммі", ставши помітною культурною подією 2019 року.

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