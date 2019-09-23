Серіал "Чорнобиль" виграв "Еммі". Ось що говорять про серіал ті, хто його створював

Серіал HBO "Чорнобиль" отримав престижну нагороду "Еммі" в номінації "найкращий мінісеріал". Також твір виграв нагороду за найкращий сценарій та режисуру мінісеріалу.

Приймаючи нагороду режисер серіалу Крейг Мейзин подякував Литві, де знімалась більша частина серіалу а також віддав шану жертвам та постраждали внаслідок катастрофи.

"Сподіваюсь, хоча б трохи, наше шоу допомогло нагадати людям про цінність правди і небезпеку брехні", - заявив режисер, приймаючи нагороду.

Раніше в інтерв’ю "Голосу Америки" Мейзин наголошував, що зараз ця історія навіть важливіша для всіх, бо відбувається глобальна війна з правдою. Історія Чорнобиля - це історія того, що стається, коли ми обманюємо, коли ігноруємо правду; коли влада вдає, що правда не є правдивою. Але правда - це правда, і рано чи пізно ми заплатимо. Заплатять не ті, хто при владі, а звичайні люди».

Я хотів показати всім неймовірний дух, мужність і волю людей, які кинулися на відкритий ядерний реактор

Ідея екранізувати історію про Чорнобиль з’явилась у Мейзина майже 5 років тому. Про це розповіла виконавча продюсерка Джейн Фетерстоун, яка також є президентом кінокомпанії «Sister Pictures», яка знімала телесеріал.

«Крейг хотів дослідити Чорнобильську катастрофу. Не просто розповісти про факт самого вибуху, а дослідити від дня вибуху до розслідування обставин аварії через два роки, - щоб показати і операцію очищення реактора, і брехню про причини вибуху», - зазначила продюсерка.

Для знімальної групи було важливо показати, що Чорнобиль був глобальною проблемою, і тисячі людей, які працювали над ліквідацією катастрофи, насправді врятували Європу від радіоактивного забруднення.

Вся Європа і весь світ у боргу перед тими ліквідаторами

Джейн Фетерстоун згадує, що після Чрнобильської аварії Європа була дуже близько до повної катастрофи. «І лише жертвою багатьох людей вдалося це зупинити. Це залучення шахтарів, а також людей, які очищували дах реактора, людей, які змогли втримати радіацію. Звісно, вона все одно поширилась на дуже велику відстань, але її значною мірою стримали, і вона не накрила всю Європу, - сказала вона.

«Вся Європа і весь світ у боргу перед тими ліквідаторами», - наголошує Крейг Мейзин.

«Я хотів показати всім неймовірний дух, мужність і волю людей, які кинулися на відкритий ядерний реактор. Вони зіткнулися з ним лицем до лиця. Вони літали над ним, плавали під ним, рили тунелі всередину нього. Багато з них віддали своє життя заради інших».

Сценарій серіалу базується на реальних подіях та людських історіях впродовж двох років після аварії.

Продюсерка Джейн Фетерстоун розповідає: «Крейг досліджував тему надзвичайно ретельно. Звичайно, йому довелося додати діалоги і деякі події, щоб зробити фільм. Але факти абсолютно автентичні: костюми, сюжет, реквізити, дизайн настільки правдиві, наскільки це було можливо відтворити».

Ми повинні були відтворити реактор до вибуху і після вибуху, і це масштабна річ

Зберегти правдивість історії було особливо важливою місією для сценариста Мейзина.

«Ми сподіваємося, що люди з України, з Білорусі, коли дивитимуться цей серіал, відчують, що їх побачили: одяг, зачіски, взуття, традиції, культура – що все було правильно. Так ми виявляємо повагу. Сподіваюся, коли вони подивляться цей фільм, вони відчують величезну гордість за себе та роль, яку вони зіграли в історії», - пояснює автор сценарію.

Роль радянського чиновника Бориса Щербинb зіграв відомий скандинавський актор Стеллан Скарсґарт. Валерія Легасова, який очолював державну комісію з ліквідації на АЕС - британець Джаред Гарріс, а його колега Емілі Вотсон - в ролі фізика-ядерника, що намагається встановити причини вибуху.

«Я дуже рада взяти участь у цьому проекті. Це те, заради чого стають акторами. Це був чудовий досвід», - сказала в інтерв’б акторка Емілі Вотсон.

Знімали серіал в Литві та Україні, зокрема у Прип’яті та в Києві

Знімали серіал в Литві та Україні, зокрема у Прип’яті та в Києві. Одним із найбільших викликів перед знімальною групою стало відтворення макетів ядерного реактора.

«Зйомки всього серіалу – це був великий виклик. Ми повинні були відтворити реактор до вибуху і після вибуху, і це масштабна річ», - ділиться досвідом продюсерка Ферерстоун.

Автор сценарію Крейг Мейзин має українські коріння. Каже, це допомогло йому відчути глибину трагедії.

«Я хочу, щоб кожен, хто побачить цей фільм, дійсно подумав про те, як функціонує світ. І щоб глядач запитував себе, чого вартує те, щоб просто пливсти за течією і ігнорувати речі, які можуть бути незручними або про які ви не хочете думати. Ось про це Чорнобиль», - зазначив Крейг Мейзин.

«Я хочу, щоб вони знали, так, це буде боляче, але я хочу, щоб вони відчули цей зв'язок і ці переживання, яке мали їхні батьки і матері, їхні брати і сестри, І всі люди, які там досі живуть», - додав він.

Дивіться також: Вікно в Америку. Секрети бізнес успіху у США від українських іммігрантів