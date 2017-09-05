Доля «мрійників» тепер у руках Конгресу США

Програму відкладеної дії для прибулих до США дітей, відому як DACA, скасовується - міністр юстиції

Виступаючи у вівторок, міністр юстиції США Джефф Сешнс оголосив про скасування «Програми відкладеної дії для прибулих до США дітей (DACA), встановленої президентським указом Барака Обами. Програма, дозволяла іммігрантам, незаконно ввезеним в країну в неповнолітньому віці, вчитися і працювати в США. За словами Сешнс, програма суперечить Конституції.



Раніше у вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що Конгрес повинен діяти, якщо хоче захистити від депортації 800 000 юних нелегальних іммігрантів, тим самим давши зрозуміти, що збирається скасувати програму.



«Конгрес, готуйся робити свою справу - DACA!» - написав президент у Twitter про програму, яка діяла протягом п'яти років і захищала дітей-нелегалів під назвою Deferred Action for Childhood Arrivals.



Юні іммігранти, що підпадають під дію програми, в більшості випадків в'їхали в США у віці до шести років - як правило, з Мексики і країн Центральної Америки. Вони відомі як «мрійники» (Dreamers). У більшості, вони не знають іншої батьківщини, крім Сполучених Штатів. Завдяки програмі захисту від депортації зараз вони навчаються, працюють або служать у збройних силах США.



Раніше в цьому році Трамп пообіцяв «проявити величезну доброту» при визначенні долі програми: «DACA для мене дуже складна тема ... Найчастіше мова йде про чудових дітей ... Їх привезли сюди ... Ми вирішимо питання з DACA милосердно ... тому що, знаєте, я обожнюю цих дітей. Я обожнюю дітей! У мене самого є діти і внуки».



За словами помічників президента, Конгресу буде дано півроку на вирішення цього питання.

У вівторок біля Білого дому запланований мітинг на підтримку DACA і людей, яких захищає програма. Демонстрації очікуються і в інших містах США.

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