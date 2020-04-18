США розслідують, чи була лабораторія в Ухані джерелом зараження коронавірусом

Сполучені Штати Америки проводять повномасштабне розслідування того, чи міг новий коронавірус, який переріс в пандемію і приніс значну шкоду світовій економіці, «втекти» з китайської лабораторії в Ухані. Про це повідомляє американський телеканал ’’Fox News’’, посилаючись на власні джерела в уряді.

Співробітники американської розвідки збирають інформацію про лабораторію та початковий спалах вірусу. Аналітики, у той же час, відтворюють історію поширення COVID-19, аби отримати точну картину того що відбулося, додають в Fox News.

Офіційні особи США і розвідувальне співтовариство підтвердили Fox News, що вони розглядали можливість того, що коронавірус був штучно спроектований всередині Китаю, як якась біологічна зброя або ж був створений в рамках зусиль Китаю показати всьому світові, що його можливості у подоланні вірусів на рівні або і вище американських, але наразі відкинули припущення про штучну природу вірусу.

Є дані про те, що структура вірусу не була генетично змінена, тобто первісна передача вірусу була природним штамом, який вивчався в лабораторіях, а потім коронавірус «втік» із лабораторії в Ухані. Джерела вказують на лабораторію доктора Ши Чженлі, який працював здебільшого з кажанами, над противірусними препаратами та імунізацією проти коронавірусу.

Держсекретар США, Майк Помпео в п'ятницю, 17 квітня, підтвердив, що адміністрація «придивляється» до Уханьского Інституту вірусології:

"Ми знаємо, що перші випадки зараження відбулися в декількох милях від Уханьського Інституту вірусології. Ми знаємо, що цей об'єкт - перша лабораторія BSL-4, в якій проводяться високотехнологічні дослідження вірусів", – заявив Помпео.

"І найголовніше, ми знаємо, що вони не пустили вчених з інших країн в цю лабораторію, аби подивитися, що саме там сталося", – підкреслив Держсекретар.

Під час щоденного прес-брифінгу в четвер, 16 квітня, Міністерство закордонних справ Китаю відкинуло ці припущення і запевнило, що немає ніяких доказів того, що коронавірус, який заразив більше 2 мільйонів людей і обрушив світову економіку, був зроблений там.

"Глава ВООЗ багато разів заявляв, що немає ніяких доказів того, що новий коронавірус виник в нашій лабораторії", – сказав представник Китаю, Чжао Ліцзянь.

"Багато видатних медичних експертів у світі теж вважають, що так званих лабораторних витоків не було", - підсумував, Чжао Ліцзянь.

Як тільки розслідування США завершиться, результати будуть представлені адміністрації Трампа. Після чого Білий дім на основі отриманих даних прийме рішення як саме притягнути Китай до відповідальності за глобальну пандемію.

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