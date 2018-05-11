"Ukraine NOW UA": що не так з новим брендом України і до чого тут порно

Ухвалений Кабінетом міністрів бренд «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз») став справжньою «зіркою» українського сегменту соцмереж: дискусії навколо нього спалахнули, як через візуальну складову, так і через сам механізм затвердження.

У четвер, 10 травня, в України з’явився новий бренд, за допомогою якого її віднині планують презентувати у світі.

І хоча у Міністерстві інформаційної політики повідомили, що його розробка була безкоштовною, однак це не зменшило шквалу критики, який з'явився одразу ж після презентації бренду.

Одним він видався таким же невиразним, як і низка попередніх іміджевих українських логотипів. Про це, зокрема, пише головний редактор українського інтернет-журналу про фотографію Bird in Flight Євген Сафонов.

«​Історія зі Спритком і Гарнюнею (намальованими персонажами, які були розроблені у 2011 році для промоції України) нікого нічого не навчила», – пише член ГО «Центр UA» Андрій Андрушків. На його думку, уряд повинен був залучити до обговорення нинішнього національного бренду усі зацікавлені сторони, «з аналізом проблем і рішень», адже «саме у такий спосіб виробляються рішення, які служать спільному благу».

Про невиразність бренду зазначає й історик мистецтва та дизайнер Ігор Дудник, який демонструє, що замість України сюди можна додати будь-яку іншу країну і це навіть не одразу помітиш.

Презентований урядом новостворений бренд неабияк здивував одеського ресторатора Алекса Купера:

Про перевагу відсутності вишиванок у логотипі пише і графічний дизайнер Ярослав Белінський: «Стиль простий, сучасний без банальщини, на кшталт колосків, соняхів, церков і вишиванок. І це прорив! Такий бренд буде виглядати універсально у різних контекстах. Він мобільний та зрозумілий. Ідеально зчитується і запам’ятовується)».

Хоча декому калини і вишиванки все ж таки бракує. Наприклад, голові правління «ВО «Платформа громадянських ініціатив» Наталії Федорчук.

Занадто простим бачить новий бренд і експерт зі стратегічних та кризових комунікацій Галина Ключковська.

​Окрема велика дискусія розгорнулась навколо схожості нового бренду України з логотипом одного з розділів відомого порно-ресурсу:

«Будемо сподіватись, що Porn.Hub не подасть до суду через захист авторських прав. І що тролити будуть не надто жорстоко... Але питання впізнаваності вирішене, так)», – сподівається блогер Катерина Золотарьова.

Водночас паралелі з Porn.Hub засмутили не всіх.

«Коли Україна буде так само впізнавана в світі, як Порнхаб, то завдання логотипу виконано, ні?.. А логотип? Ну, логотип як логотип. Головне ж – не картинка, а внутрішній вміст. Цим, до речі, Україна відрізняється від Порнхабу», – пише журналіст Святослав Хоменко.

Тим часом Павло Вржещ – директор агенції Banda, яка і розробила новий бренд, – стверджує, що висміювана користувачами соцмереж схожість з лого порно-ресурсу є випадковою.

«Якщо взяти самі форми, звісно хтось колись десь їх використовував. Але в сумі, як воно виглядає, як з цим працюють, якщо подивитися весь брендінг, а не вирвану одну п’яту частину, то там жодної подібності немає абсолютно», – наголошує він.

Вржещ також додає, що «лише в одному з 10 варіантів комбінацій дуже сильно віддалено нагадує логотип Porn.Hub…»

«Ну звісно, причепилися до цього, бо людям подобається таке шерити, вони чомусь не додають ще 5 варіантів логотипу, де він використовується на сумці, на автобусі, в друкованій рекламі і зовсім не схожі на порівняння. Ці картинки не додають в коментарі, бо «ага…а як же поржати»?» – заявляє він.

Між тим увагу викликала не лише візуальна складова бренду, але і те, у який спосіб його затверджували. Зокрема, керівник відділу адвокації Реанімаційного пакету реформ Андрій Гевко звертає увагу на те, що законом «Про Кабінет Міністрів України» та низкою інших законодавчих актів не передбачено можливості ухвалення урядом подібних рішень.

Водночас презентація нового бренду, що покликаний просувати Україну у світі, породила і ще одну дискусію – дискусію про те, що насамперед варто налагодити імідж всередині самої країни.

«Now / зараз / вже в Україні не вийде. Ніде. Ця країна – країна гри в довгу. Де ти маєш чумакувати і дочумакуватись. Де тобі має подобатись елемент пост-модернізму в пост-радянському сюрреалізмі. Країна, в якій деформовані ментальності у недореформованих суспільних системах цінують свободу і вірять в те саме світле майбутнє» – пише експерт з бізнес-моделювання Володимир Воробей.

Водночас, є і ті, кому новий бренд України сподобався:

«Не в логотипі проблема чи щастя, – а в спробі складні процеси вирішувати простим логотипом із 3-х елементів, який загалом ок і може бути універсальною міткою всього українського. Проблема в надмірних інвестиціях і очікуваннях щодо красивих логотипів і значно менша увага іншим складовим стратегії: продукті, дистрибуції, вартості» – пише співзасновник агенції Postmen Ярослав Ведмідь.

Ну, і куди ж без жартів:

Як повідомляє агенція Banda, Ukraine now – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, яка стартує в 2018 році, її ціль – сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал.

За даними розробників, у підготовці до кампанії взяли участь 27 експертів із комісії з питань популяризації України у світі.

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