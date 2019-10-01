Нафтовий гігант Shell закликав Конгрес США затримати санкції щодо Північного потоку-2. Чому?

не застосовувати санкції проти газопроводу “Північний потік-2”, – заявив Седерік Кремерс, керівник бізнесу компанії Shell в Росії. Про це повідомляє видання “Голандський нафтовий гігант Shell просить Конгрес США”, – заявив Седерік Кремерс, керівник бізнесу компанії Shell в Росії. Про це повідомляє видання Reuters

У липні комітет із закордонних справ Сенату США проголосував за законопроект Protecting Europe’s Energy Security Act. Він передбачає введення санкцій щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу “Північний потік-2” з Росії до Німеччини з обхід України.

Адміністрація Дональда Трампа заявляє, що цей проект посилить економічний вплив Москви у Європі.

Якщо законопроект, що розглядається в Конгресі в США, буде прийнято, він торкнеться всіх компаній, що беруть участь у проекті, включаючи Shell. “Якщо законопроект, що розглядається в Конгресі США, ухвалять, він торкнеться всіх компаній, що беруть участь у проекті, включно з Shell. Тому ми з повагою закликаємо законодавців не застосовувати ці санкції”, - заявив Кремерс Shell у коментарі Reuters.

Проект "Північний потік 2" очолює російська газова компанія "Газпром", інші учасники надають фінансову підтримку. Серед них - німецькі Uniper і Wintershall, австрійський OMV, французький Engie та голандскький Shell. Раніше австрійська OMV публічно підтримувала “Північний потік-2”.

Проект збільшить річну потужність існуючого газопроводу “Північний потік” до 110 мільярдів кубічних метрів. Це складе більше половини російського експорту в Європу, що дозволить обійти Україну, яка наразі є одним з основних транзитерів газу в Європу.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Єврокомісія посилила заклики до країн зменшити свою залежність від російського імпорту енергоресурсів.

"Виробництво газу в Європі продовжує скорочуватися, і Європі незабаром знадобляться додаткові поставки газу як у вигляді скрапленого природного, так і того, який постачається через трубопроводи", - заявив Кремерс, пояснюючи підтримку Shell "Північного потоку-2".

На розгляді у сенаті США наразі перебуває ще один законопроект, який передбачає санкції щодо Росії, зокрема і в енергетичній галузі.

Документ під абревіатурою DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act - Акт про захист безпеки Америки від агресії Кремля) передбачає економічні та політичні обмеження щодо Росії через втручання в американські вибори та агресію в Україні.