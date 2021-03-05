"Я зроблю все, що я можу, щоб переконатись, що Північний потік-2 не просувається", - кандидатка у заступниці держсекретаря

Росія, Китай, Іран та Північна Корея – серед головних зовнішніх загроз для США та їхніх союзників. Про це під час слухань у Сенаті заявила Венді Шерман, кандидатка на посаду заступниці держсекретаря США. Вона була високопосадовицею Держдепу за адміністрації Барака Обами й повідомила законодавцям, що у разі свого призначення використає свій досвід та знання зовнішньої політики, аби захищати інтереси Сполучених Штатів.

"Якщо мене затвердять на посаді, я принесу свій досвід у протидії викликам, які стоять сьогодні перед нашою країною. Серед цих викликів – амбіції Китаю протистояти США, рішучість Росії нашкодити й підірвати нашу демократію", - сказала дипломатка. - "Ядерні та інші загрози з боку Ірану та Північної Кореї. Щоб змагатись і перемагати у стратегічному протистоянні із Китаєм ми повинні інвестувати в Америку і кидати виклик Пекіну, там, де необхідно. Включаючи питання прав людини й демократичних цінностей. Ми діятимемо рішуче, аби захистити наші національні інтереси у відповідь на дії Росії, що шкодять нам та нашим союзникам".

Серед іншого, законодавці також розпитували про можливі кроки Держдепу щодо санкцій, аби зупинити будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

"Чимало представників комітету звертали увагу на трубопровід Північний Потік-2. Я підтримав законопроект, що мав на меті зупинити трубопровід. І Конгрес також підтримав це рішення. І я прошу адміністрацію президента діяти швидко, щоб запобігти будівництву", - зазначив сенатор-демократ Боб Менендез у вступному слові.

Тед Круз, сенатор-республіканець, розкритикував Білий дім за недостатню протидію проекту: "Вчора адміністрація Байдена наклала санкції на людей, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але ці санкції не торкнулись Північного потоку-2. Це не випадковість".

"Тепер, коли зведення проекту продовжується, у нас обмаль часу, - підкреслив Круз. - Як я вже казав, якщо адміністрація Байдена не змінить свій напрямок, за півроку ми побачимо, що цей трубопровід добудований тому, що ця влада не діяла. Тож я хочу запитати вас, у разі затвердження, чи ви негайно зробите все, щоб адміністрація Байдена виконала своє зобов’язання, накладене Конгресом, щоб назвати і накласти санкції на всіх учасників зведення трубопроводу, сертифікації та страхування проекту Північний потік-2".

"Навіть якщо мене затвердять, я не можу ухвалювати такі рішення в односторонньому порядку, - відповіла Шерман, - але я можу сказати вам, що я зроблю все, що я можу, щоб переконатись, що Північний потік-2 не просувається, і я знаю, що адміністрація відкрита до порад і думок з вашого боку та від Сенату й робитиме все, що може, легально, щоб зупинити будівництво трубопроводу".

Чимало запитань сенаторів стосувались майбутніх дій адміністрації Байдена щодо іранської ядерної угоди, захисту американських дипломатів за кордоном та більшу участь жінок у прийнятті зовнішньополітичних рішень. Шерман може стати першою жінкою на посаді заступниці держсекретаря.

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