40 сенаторів закликали Байдена ввести нові санкції проти «Північного потоку-2»

40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена закликали запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проекту «Північний потік-2».

Сенатори направили лист із відповідним закликом 3 березня.

«В цьому листі ми висловлюємо глибоке занепокоєння через відмову адміністрації від запровадження санкцій проти організацій, задіяних у проекті «Північний потік-2», - пишуть сенатори.

Вони зауважили, що назви кораблів та компаній, які беруть участь в проекті та підпадають під санкції є широко відомими, а законодавці від обох партій в Конгресі підтримали запровадження санкцій проти газпромівського проекту.

«Цей проект робить наших союзників та партнерів у Європі більш вразливими до тиску Москви», - заявив один із підписантів листа Джон Баррассо.

19 лютого Державний департамент США передав до американського Конгресу звіт щодо можливих санкцій проти газотранзитного проекту «Північний потік-2». Звіт передбачає запровадження санкцій проти російського судна «Фортуна» та його власника - компанії «КВТ-Рус».

Звіт розкритикували деякі політики-республіканці, які зауважили, що проти «Фортуни» та «КВТ-Рус» вже діють американські санкції,введені в січні 2021 року.​

Коментуючи звіт, речник Держдепу підкреслив, що у звіті, крім оголошення про санкції проти цих двох юридичних осіб, також міститься перелік компаній, які «сумлінно намагаються зменшити свою діяльність в рамках проекту «Північний потік-2».

«Звичайно, ці юридичні особи не підпадають під санкції США саме через те, що вони роблять чесні кроки у вірному напрямку, - заявив Прайс. - Їх 15, чи більше і, гадаю, це показує, що наша стратегія, включаючи законодавчі заходи, вжиті Конгресом, працюють з гарним результатом».

Після подання звіту Держдепом, щонайменше дві компанії заявили про обмеження співпраці з «Північним потоком-2».

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