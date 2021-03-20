Влада США удвічі скоротила безпечну відстань між партами у школах

Центр із контролю та запобігання хворобам США (CDC) оголосив, що відтепер школярам не потрібно дотримуватись дистанції між партами у 2 метри (6 футів), натомість, безпечною визнано відстань у менш як 1 метр (3 фути).

Йдеться про всі дитсадки й молодші школи, а також ті середні та старші школи, які розташовані у районах із низьким, помірним чи значним рівнем зараження коронавірусом. Для старшокласників у районах із високим рівнем заражень у силі залишаються правила про 2 метри дистанції.

Водночас, незалежно від того, яка в місті чи місцевому окрузі ситуація із поширенням коронавірусу, для школярів усіх вікових груп обов'язковим залишається носіння масок.

"Безпечні очні заняття у школах дають нашим дітям доступ до критично важливих соціальних та психологічних послуг, що готують їх до майбутнього, на додачу до потрібної для них освіти. Ці оновлені рекомендації надають обґрунтований план дій, щоби школи могли відкриватись безпечно й залишатись відкритими для очних занять", - цитує слова директора CDC Рошель Валенські USA Today.

Як пише CNN, деякі вчителі висловили занепокоєння тим, що нові рекомендації радше відповідають потребам шкіл у густонаселених регіонах, що не можуть забезпечити 2 метри відстані між партами, аніж є такими, що підкріплені доказово.

Однак у CDC повідомили, що досвід навчальних закладів у штатах Юта, Флорида та Міссурі засвідчив, що якщо школярі носять маски, то коронавірус там шириться низькими темпами, й два метри дистанції не грають особливої ролі.

80% американських шкіл зараз працює за змішаною очно-заочною системою, коли діти ходять на заняття скороченими групами в окремі дні (переважно 2 дні на тиждень), а решту часу продовжують вчитись вдома онлайн.

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