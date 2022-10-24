США, Франція, Велика Британія видали спільну заяву, після розмов посадовців країн із Шойгу

США, Велика Британія та Франція відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.

Про це йдеться в спільній заяві урядів трьох країн, виданій після розмови очільників оборонних відомств з російським міністром оборони Шойгу, що відбулись в неділю.

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.

Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.

Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".