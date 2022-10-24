Актуально
- Голос Америки
США, Франція, Велика Британія видали спільну заяву, після розмов посадовців країн із Шойгу
США, Велика Британія та Франція відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
Про це йдеться в спільній заяві урядів трьох країн, виданій після розмови очільників оборонних відомств з російським міністром оборони Шойгу, що відбулись в неділю.
"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.
Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.
Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.
Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".
Всі новини дня
Маск запевняє, що SpaceX не вимкне Starlink в Україні
Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявляє, що надані для України термінали Starlink працюватимуть незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.
«Перш, ніж Міністерство оборони (США – ред.) повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (очільнику Мінцифри – ред.), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони (США – ред.) відмовиться надати фінансування», – написав він у Twitter.
У відповідь на це міністр цифрової трансформації України подякував Маску за готовність «у будь-якому разі забезпечити роботу Starlink в Україні».
«Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні!», – зазначив Михайло Федоров.
Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.
13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Маска ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.
Сам бізнесмен 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.
Того ж дня у Офісі президента України зазначили, що з розумінням ставляться до рішення Маска, адже «він – бізнесмен» і «стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати».
15 жовтня Ілон Маск заявив, що передумав щодо Starlink для України і сказав, що SpaceX «продовжить безкоштовно фінансувати уряд України».
За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.
Ріші Сунак: «Я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України»
Ріші Сунак, колишній британський міністр фінансів, у понеділок 24 жовтня став найпотужнішим претендентом на посаду лідера урядової Консервативної партії, а отже ймовірним наступним прем’єр-міністром Великої Британії.
...незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником»,
Найважливішим завданням для нового керівника уряду в Лондоні буде стабілізація економіки після різких коливань під час півторамісячного прем’єрства Ліз Трас.
Одним з ключових напрямків зовнішньої політики Британії залишатиметься відповідь на війну Росії проти України.
Ріші Сунак неодноразово зобов’язувався не лише зберігати курс, але й посилювати підтримку України.
«Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником», - проголошував Сунак в інтерв’ю великотиражній газеті The Sun у липні.
Тоді він обіцяв, що його першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра була б поїздка до Києва для вияву повної підтримки українцям.
«Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис (Джонсон)», - підтвердив Сунак у дописі в Твіттері 18 липня.
23 жовтня Ріші Сунак вважав за потрібне знову похвалити Бориса Джонсона за те, що «він боровся проти Путіна і проти його варварської війни в Україні».
З сім’ї іммігрантів
Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії.
Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії в шістдесятих роках.
Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті - доньку заможного індійського підприємця.
2015 року Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії.
Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.
- Голос Америки
Ллойд Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації проти України
Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони РФ Шойгу відкинув будь-який привід для російської ескалації.
«Міністр оборони Ллойд Остін 23 жовтня поговорив телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який зробив запит на відповідний дзвінок. Міністр Остін відкинув будь-які підстави для російської ескалації та знову зауважив на необхідності продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України» - йдеться в повідомленні речника Пентагону Пета Райдера, розміщеного на сайті відомства.
На прохання російського міністерства оборони Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також поспілкувався в неділю із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
"Міністр Шойгу стверджував, що Україна планує дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, для ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони (Великої Британії Бен Воллес - ред.) спростував ці заяви та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", - зазначено у Twitter відомства.
Воллес також "підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та ширшої міжнародної спільноти та бажання деескалувати цей конфлікт. Україна та Росія повинні шукати способи припинення війни, і Велика Британія готова допомогти".
Чи може змінитись допомога Києву після виборів у США?
Американським законодавцям потрібно буде "знайти баланс" у допомозі Україні наступного року через загрозу рецесії та передвиборчі обіцянки республіканців скоротити державні витрати, заявила під час інтерв'ю телеканалу CNN конгресвумен-республіканка Ненсі Мейс.
"Якщо ми продовжуватимемо виписувати необмежені чеки (надавати необмежену допомогу - ред.) іншим країнам, якщо ми збільшимо дефіцитні витрати або державні витрати більше, ніж вже зараз, ми лише погіршимо ситуацію", - сказала продовжила Мейс. - "Але не сумнівайтесь. Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн усього світу. Тож має бути певний баланс".
Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн усього світу. Тож має бути певний баланс
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, днями конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю.
На запитання ведучого CNN про те, чи такі слова Маккарті не надсилають президенту РФ Володимиру Путіну сигнал про те, що політична сила, що, ймовірно, матиме більшість у Конгресі, менше підтримуватиме Україну, Мейс сказала: "Думаю, Путін [...] хоче підвищити ставки будь-яким чином, щоб спричинити руйнування не лише для України, а й для інших країн. Зараз він утворює союзи із Китаєм та Іраном, це не добре також і для США. І ми маємо показувати силу на світовій арені". Вона додала, що внутрішні суперечки у США "показують нас слабкими на світовій арені".
Ремарки Маккарті прокоментував президент США Джо Байден під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії. "Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії
Деякі інші конгресмени-республіканці критикували допомогу Україні за те, що вона, буцімто, відволікає ресурси від внутрішніх потреб США. Зокрема, 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів.
Днями у Києві із президентом України Володимиром Зеленським зустрілись представники американської конгресової делегації. Демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні: "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". А республіканець Майк Тернер, який може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо республіканці отримають більшість в Палаті представників, заявив, що Зеленський "розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно".
При цьому також на відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.
Тим часом, як зазначає NPR, опитування Pew Research Center, проведене минулого місяця, показало, що 32% республіканців і незалежних республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто велику підтримку Україні у війні. У березні це число становило 9%. Водночас кількість американців, які сказали, що вони надзвичайно або дуже стурбовані можливістю поразки України, знизилась із 55% у травні до 38% у вересні.
загальні витрати США у війні в Україні - відносно невеликі, враховуючи річний бюджет Пентагону у 800 мільярдів доларів
Як у своєму аналізі пише агенція Reuters, американські експерти сумніваються, що потужна двопартійна підтримка України, яка триває від самого початку повномасштабної російської війни, "навряд чи зміниться найближчим часом, особливо якщо українські сили продовжать нещодавню серію наступів на полі бою". Також деякі оглядачі кажуть, що йдеться скоріше про передвиборчу риторику, ніж про справжні плани припинити підтримку Києва.
Зокрема, Марк Канчіан, експерт з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що загальні витрати США у війні в Україні - відносно невеликі, враховуючи річний бюджет Пентагону у 800 мільярдів доларів і важливість підтримки демократії та стабільності в Європі. "Багато стратегів - і я б відніс до них себе - сказали б, що це розумна сума грошей і вона економічно ефективна", - сказав він, зазначивши, що ціна була б набагато вищою, якби бойові дії вела американська армія.
У статті використано матеріали CNN, NPR, Reuters
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum