Чи зашкодить політичній кар'єрі Байдена історія з відставкою українського генпрокурора Шокіна?

Президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності розслідування діяльності колишнього віце-президента США і впливового політика від Демократичної партії США Джо Байдена в Україні. Байден "зробив помилку, коли сказав, що не говорив зі своїм сином", - сказав Трамп під час спілкування з пресою в неділю.

"Він говорив за своїм сином і знову збрехав, - заявив президент. – Я не хочу зашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесну річ".

У п'ятницю Трамп закликав розслідувати заяви Байдена, "де він говорить про мільярди доларів, які він не дасть певній країні, поки певного прокурора не усунуть від справи", ймовірно, маючи на увазі зусилля Байдена по відстороненню українського прокурора Шокіна. Адвокат Трампа Рудольф Джуліані вважає, що Байден, наполягаючи на відставці Шокіна, міг керуватись не намірами зменшити корупцію в Україні, а намагатись створити особливі умови для бізнесової діяльності свого сина в Україні.

В неділю Трамп у Twitter знову згадав про діяльність Гантера Байдена.

"Справжня історія стосується Гантера Байдена, який їздив по світові і збирав великі виплати від іноземних урядів і закордонних олігархів", - процитував повідомлення ЗМІ Дональд Трамп у Twitter. - Пітер Швайцер Лона Інграм Гантер заробив статки в Україні та Китаї. Він зовсім не розумівся на енергетиці, або чомусь іншому", - написав президент в соцмережах.

Чи зашкодять ці звинувачення політичній кар'єрі Байдена залежатиме від відповіді політика, вважає Петрік Мюррей, дослідник з університету МонМоут. Дослідник відзначає небажання Байдена говорити публічно про свою родину і запитає: "Чи здатний Байден нанести удар у відповідь?", пише Politico.

Чи здатний Байден нанести удар у відповідь? - розмірковує дослідник Петрік Мюррей

Місяцями Байден уникав питання стосовно дій його сина в Україні. В 2014 році син Байдена Гантер отримав посаду в правлінні української компанії "Бурізма", незважаючи на відсутність досвіду. За повідомленнями ЗМІ, його оплата досягала 50 000 доларів на місяць. Через два роки, Байден успішно натиснув на український уряд, щоб той усунув з посади прокурора Віктора Шокіна, який не мав підтримки західних лідерів. Наступник Шокіна спочатку закрив, а потім знову відкрив розслідування стосовно Бурізми, пише видання.

Низка американських аналітиків, які давно відслідковують події в Україні, нагадали на загальному уявленні про значну корумпованість Віктора Шокіна також те, що його відставку підтримував не лише Байден, а і представники західних країн.

"Віктор Шокін був генеральним прокурором з лютого 2015 року до березня 2016 року. Його вважали близьким до Порошенка і надзвичайно корумпованим. Він не переслідував жодного високопосадовця", - пише аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Так!! Це не була лише політика Обами (не лише "політика Байдена"), щоб цей генпрокурор пішов, але і спільний погляд з багатьох столиць, міжнародних кредиторів і демократично налаштованого громадянського суспільства в Україні", - наголошує колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"МВФ та інші надавачі економічної допомоги Україні на той час були розчаровані слабкими зусиллями генерального прокурора Шокіна з подолання корупції. Байден був частиною великого і голосного хору, він не діяв відособлено", - нагадує Макфол.

Скандал у Вашингтоні розгорівся після того, як у ЗМІ з'явились повідомлення про те, що представник розвідки США, в рамках програми захисту для викривачів порушень, надав записку генеральному інспектору де йшлося, що президент Трамп “пообіцяв” щось лідеру іноземної держави, керуючись власними політичними інтересами. ЗМІ пов'язали це з можливою розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

"Трамп це робить, бо знає, що я поб'ю його як барабан, - заявив Байден. – Він зловживає владою та кожним елементом свого президентства, щоб намагатись мені зашкодити"

За закидами ЗМІ, під час розмови президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Байден не одразу відреагував на звинувачення, зауважують оглядачі. Лише через декілька годин після того, як демократи виступили з закликом оголосити імпічмент Трампу, Байден видав заяву з вимогою оприлюднити стенограму дзвінка між президентами. Лише згодом від видав різку заяву стосовно президента Трампа.

"Трамп це робить, бо знає, що я поб'ю його як барабан, - заявив Байден. – Він зловживає владою та кожним елементом свого президентства, щоб намагатись мені зашкодити".

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