Forbes: шокуючий поворот – тепер Росія винна Україні мільярди

Україна нарешті виграла у Росії, зазначає видання Forbes.

Державна компанія "Нафтогаз" отримала 2,5 мільярда доларів в тривалій, потворній юридичній боротьбі з російським газовим бегемотом – "Газпромом", йдеться в статті.

Стокгольмський арбітраж, зрештою, виніс рішення в суперечці, що тривала роками стосовно виплат за газ, на користь українців.

Арбітраж встановив, що "Газпром" не виконав зобов’язання з поставок і присудив відшкодувати збитки на загальну суму 4,63 млрд доларів США.

"Газпром" заявляє, що буде подавати апеляцію на рішення.

У російської компанії все ще залишається багато важелів впливу, застерігає Forbes, вказуючи, зокрема, на плани "Газпрому" втілити проект з транзиту газу в обхід України Nord Stream II.

Також, арбітраж не задовольнив ряд вимог українською сторони. Так, суд не підтримав подання "Нафтогазу" про перегляд ціни на транзит, через процедурні питання. Арбітраж також не підтримав подання на перегляд контракту у відповідності до правил захисту конкуренції, що діють в Європі та Україні, зазначивши, що регуляторними реформами на території України має опікуватись Україна, а не Стокгольмський суд, зазначає видання.

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