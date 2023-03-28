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У Польщі затримали ще трьох людей у справі про шпигунство на користь Росії
У Польщі за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали трьох іноземних громадян. Вони, як стверджується, організували спостереження за маршрутом транспортування військової техніки та спорядження до України. Про це повідомила агенція PAP із посиланням на заступника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жарина.
За даними польської влади, затримані були учасниками шпигунської мережі, яка працювала на користь Росії. Спецслужби вважають, що вони встановили приховані відеокамери на залізниці, яка повʼязувала аеропорт Жешува та станцію на кордоні з Україною: цим маршрутом до України йде військова техніка від західних союзників. Цим же маршрутом їхали до Києва президент США Джо Байден та інші західні політики.
Загалом у цій справі заарештовані 12 осіб, про арешт шістьох із них стало відомо 15 березня. Стверджується, що заарештовані так само поширювали дезінформацію проти Варшави – подробиць цього звинувачення не наводиться.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська контррозвідка затримала, а суди заарештували, щонайменше 23 особи за підозрою в роботі на Москву та Мінськ. Найчастіше їх звинувачують у збиранні інформації про військову та транспортну інфраструктуру країни.
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- Голос Америки
Під Авдіївкою російські сили втрачають багато танків через "невдалі лобові атаки" – аналітики
Бої на Донбасі змістилися до міста Авдіївка після того, як українським військам вдалося зупинити російський наступ на Бахмут, повідомляють західні ЗМІ та експерти. Військові аналітики пишуть, що російські війська втрачають значну частину бронетехніки, намагаючись оточити Авдіївку, а також залучають більш досвідчених найманців з числа «вагнерівців» – тих, що воювали ще в Югославії на початку 1990-х років.
Американський телеканал CNN повідомляє, що влада Авдіївки закликає людей евакуюватися, оскільки критичні ресурси, такі як мобільний зв’язок і електрика, перервані через постійні обстріли Росії.
Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив у мережі Telegram, що з неділі в місті відключать комунальні послуги, оскільки «щодня все більше міста піддається обстрілам і руйнаціям».
«Місто стирають з лиця землі. Треба покинути місто», – написав Барабаш у своєму телеграм-каналі. Він сказав, що після евакуації комунальників «не буде кому обслуговувати генератори чи запускати мобільну вежу».
«Зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались!» – написав Барабаш у своєму телеграм-каналі.
Водночас в інтерв’ю українським ЗМІ Барабаш сказав, що це не означає, що українські війська готові полишити місто.
За даними британської військової розвідки, останніми днями Росія намагається оточити Авдіївку «ціною великих втрат у бронетехніці» під час спроби оточити Авдіївку з півдня.
Попри ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність, мовиться у повідомленні.
«Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими лобовими атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар», – мовиться у повідомленні британської розвідки.
Також аналітики говорять, що російська армія має «проблеми з поганою дисципліною та низьким моральним духом».
Експерти Вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що крім регулярних військ, у боях навколо Авдіївки залучено «обмежені високоякісні елементи «Групи Вагнера», зокрема, бойовиків, які мають досвід ще з часів війн у Югославії на початку 1990-х років. Цим експерти пояснюють відносний успіх боїв за Авдіївку для росіян.
«Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути певні елементи «Вагнера» в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені та менш якісні елементи Донецької народної республіки (ДНР) у їхніх спробах взяти селище. Якщо такі бойовики «Вагнера» воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі протягом останнього тижня», – мовиться у повідомленні ISW.
"Винищувачі не допоможуть українцям на цьому етапі війни" - міністр оборони США
Пентагон розглядає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу. На цьому наголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил у вівторок, 28 березня.
Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни.Міністр оборони США Ллойд Остін
Слухання були присвячені проекту бюджету США на 2024 рік. Остін також підкреслив, що Сполучені Штати підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно.
“Наша Стратегія національної оборони визначає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу. Під керівництвом президента Байдена Сполучені Штати згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з оборони України, яку я очолюю. І ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Остін у своєму вступному слові.
Відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блументаля про надання Україні сучасних винищувачів, Остін зауважив, що на цьому етапі війни вони не критичні.
“Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно”, - заявив міністр оборони США під час слухань в комітеті Сенату.
Немає нічого дорожчого, ніж воювати. Готуватися до війни – це дуже дорого, але не дорожче, ніж воювати. Підготовка до війни може їй запобігти, і це наша мета. Ми повинні діяти невідкладно, щоб унеможливити війну наддержав.Генерал Марк Міллі
За словами міністра, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.
“Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння”, - вважає Остін.
Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі стверджує, що допомога Україні - в національних інтересах Сполучених Штатів. Але якщо американській армії доведеться воювати, то вони готові, додав генерал.
“Вперше США зіштовхнулись з двома великими ядерними державами, національні інтереси яких протистоять нашим. Китай та Росія мають засоби, щоб загрожувати нашим інтересам і нашому способу життя. Але війна з жодною із цих держав не є неминучою. Немає нічого дорожчого, ніж воювати. Готуватися до війни – це дуже дорого, але не дорожче, ніж воювати. Підготовка до війни може їй запобігти, і це наша мета. Ми повинні діяти невідкладно, щоб унеможливити війну наддержав. Жоден супротивник не повинен недооцінювати відданість нашої нації та силу нашої армії”, - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
За словами генерала Міллі, нині американська армія перебуває у найвищому стані бойової готовності, на випадок можливого протистояння.
“Наразі 60% наших активних сил перебувають у найвищому стані готовності, і в разі потреби будуть на бойових позиціях менш ніж за 30 днів, перевищуючи наші мінімальні стандарти. 10% будуть на позиціях менш ніж за 96 годин. Армія Сполучених Штатів готова”, - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Міллі також наголосив, що ключове джерело американської сили - це велика мережа партнерів. За його словами, лише у березні Сполучені Штати провели 63-ри спільні навчання з союзниками. Крім того, американці щотижня навчають понад 5000 українських військових на території сусідніх держав, про це Міллі заявив під час аналогічних слухань в Комітеті із Міжнародних Справ Палати Представників минулого тижня.
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