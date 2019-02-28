У Швеції заарештували підозрюваного у шпигунстві на Росію

Служба безпеки Швеції заарештувала співробітника компанії в сфері технологій за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Арешт відбувся під час зустрічі цієї особи з російським дипломатом в центрі Стокгольма ввечері 26-го лютого, повідомляє Служба Безпеки Швеції.

"Це стосується особи, яку підозрюють в тому, що її завербував агент російської розвідки, який працює під прикриттям в Швеції", - заявив голова підрозділу контррозвідки Служби безпеки Швеції Деніел Стенлін.

Протягом Холодної війни, столиця Швеції Стокгольм була центром шпигунської діяльності – нейтральною зоною, де всі сторони обмінювались таємною інформацією, нагадує видання Telegraph.

"Загроза проти Швеції тепер є більш далекосяжною за багато років і розвиток технологій призвів до вдосконалення державного кібершпигунства", - наголошує Стенлін.

"Водночас традиційне особисте шпигунство, таке як вербування агентів, триває, - заявив він. – Ця комбінація додає ширини та глибини збору таємної інформації агентами держав".

Після незаконної анексії Криму Росією, Швеція все більше бачить в Росії супротивника. Швеція активно долучається до навчань НАТО з укріплення східних рубежів Альянсу.

А цього тижня, Швеція викликала посла Росії після того. як російський винищувач СУ-27 пролетів у двадцяти метрах від шведського літака над водами між Готландом та Балтійським морем.

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