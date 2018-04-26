Шпигуни Росії в США переслідували емігрантів, підозрюють правоохоронці - CNN

Серед десятків російських дипломатів, яких вигнали США минулого місяця, були ті, кого підозрюють у шпигунстві, які, на думку, правоохоронних органів США і представників розвідки відслідковували біженців з Росії і сім’ї тих, хто полишив Росію і перемістився до США, повідомляє CNN.

Щонайменше в одному випадку, підозрювані у шпигунстві росіяни, за повідомленнями, складали досьє на особу, яка в рамках програми ЦРУ отримала нові ідентифікаційні документи для захисту, повідомляють посадовці.

Цей епізод та інші непокоять американських розвідників, що Росія готується до переслідувань російських емігрантів до США, яких Кремль називає зрадниками та ворогами, повідомляють посадовці правоохоронних органів і розвідки.

Занепокоєння посилились після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, яка є громадянкою Росії. Посадовці Британії та США звинувачували розвідку Росії у використанні нервово-паралітичного газу і спробі отруєння.

Минулого місяця Білий дім вигнав 60 росіян в знак солідарності з Великобританією через справу отруєння Скрипаля.

Посадовці США та Великобританії стверджують, що російський уряд нахабно намагається вчиняти вбивства в демократичних країнах Заходу.

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