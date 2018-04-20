У Солсбері досі може бути нервово-паралітична отрута - на очисні роботи підуть місяці

Мешканців англійського містечка Солсбері, де у березні зазнали отруєння колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька Юлія, застерегли, що нервово-паралітична отрута там ще може залишатися і становити загрозу.

Цей хімікат швидко не деградує. Можна припускати, що він зараз у такому ж стані, як і в той день, коли був застосований

Понад 200 військових фахівців розпочали очищення дев’яти місць у Солсбері, де існує можливість забруднення речовиною, яка, за словами фахівців, не випаровується і зберігається довгий час.

Очисні роботи із застосуванням каустичних хімікатів триватимуть близько двох місяців і коштуватимуть кілька мільйонів фунтів.

Закрито будівлю місцевої поліції та міської ради, ресторан і паб, де були Скрипалі, а також помешкання сержанта поліції Ніка Бейлі, який теж зазнав отруєння.

Закритою залишається частина парку, де 4 березня отруєних виявили у непритомному стані на лавці.

“Цей хімікат швидко не деградує. Можна припускати, що він зараз у такому ж стані, як і в той день, коли був застосований”, - сказав науковий радник британського уряду Ієн Бойд на зустрічі з мешканцями міста у четвер.

Британські фахівці припускають, що у спробі убивства Скрипалів була застосована нервово-паралітична отрута у вигляді рідини, яку нанесли на ручку вхідних дверей помешкання Сергія Скрипаля на околиці Солсбері.

Лондон офіційно звинуватив Росію у відповідальності за напад, і близько 30 країн світу включно з Україною долучилися до масово вислання російських дипломатів на знак протесту проти Кремля.

Скрипалі вижили

33-річну Юлію Скрипаль виписали з лікарні після понад місяця лікування, а 66-річний Сергій Скрипаль, за даними лікарів, вже не в критичному стані, але одужує повільніше.

​Юлія Скрипаль, згідно з повідомленнями британських представників, відмовилася від зустрічей з представниками російського посольства і у письмовому зверненні раніше просила дати їй час на одужання, та обіцяла згодом відповісти на запитання преси.

У британських ЗМІ з’являлися непідтверджені повідомлення, що Юлія Скрипаль попрохала політичного притулку.

Російські посадовці на різних рівнях категорично заперечують причетність до нападу на Скрипалів.

Британські докази російської причетності

Минулого тижня британський уряд у листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа оприлюднив частину засекречених даних своєї розвідки з твердженнями, що російські спецслужби намагалися контролювати електронне листування Сергія та Юлії Скрипалів принаймні з 2013 року.

У листі також сказано, що Росія працювала з нервово-паралітичною отрутою класу “Новичок” в межах розробки хімічної зброї на об’єкті в місті Шихани у Саратовській області.

“З 2000 року Росія розпочала програму розробки засобів застосування хімічної зброї, а також навчання службовців спецпідрозділів для застосування цієї зброї. У межах цієї програми досліджували способи використання нервово-паралітичних речовин, включно з нанесенням їх на дверні ручки. Упродовж останніх десяти років Росія накопичила невелику кількість речовин класу “Новичок”, - сказано у листі.

Там також стверджується, що “програми хімічної зброї в Росії тривали після розпаду Радянського Союзу. Станом на 1993 рік, коли Росія підписала конвенцію про заборону хімічної зброї, “Новичок” вже пройшов випробування, що давало можливість його застосування російськими військовими”.

Британія вирішила оприлюднити дані розвідки у відповідь на неодноразові твердження Москви, що усі запаси хімічної зброї в Росії були знищені, а також озвучення російськими представниками низки альтернативних версій, включно з припущенням, що Скрипалів отруїли британські спецслужби.

Аналіз фахівців Організації із заборони хімічної зброї підтвердив британські висновки, що застосована отрута належить до класу хімічної зброї нервово-паралітичної дії “Новичок”.

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