Глава Пентагону закликає Росію навчити свої війська дотримуватись законів неба. Реакція на збиття дрона у Сирії

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Росію “дотримуватися законів неба” та “припинити безвідповідальну поведінку” після того, як на початку тижня російський винищувач влучив у американський безпілотник ракетою. Про це він сказав, перебуваючи з офіційним візитом в Австралії.

“Щодо безвідповідальної та небезпечної поведінки з боку росіян, ми закликаємо російське керівництво зробити все можливе, щоб видати інструкції своїм військам щодо дотримання законів неба та зробити все, щоб вони припинили цю безвідповідальну поведінку”, – цитує Остіна агенція Reuters.

Остін наголосив, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, “використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість” [поведінкою росіян у небі над Сирією, - ред.].

Як повідомляв Голос Америки , 23 липня цього року російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.

Військовим вдалося утримати безпілотник у повітрі та повернути на домашню базу.

“Це просто грубе нехтування правилами проведення операцій. Вони таким чином відвертають нашу увагу від виконання основної місії там – боротьби з ІДІЛ”, – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх після інциденту.

Reuters з посиланням на офіційних осіб США повідомляє, що російські літаки збільшили кількість небезпечних зіткнень з військовими літаками США в останні місяці над Сирією, де діють сили обох країн.