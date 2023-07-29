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Глава Пентагону закликає Росію навчити свої війська дотримуватись законів неба. Реакція на збиття дрона у Сирії
Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Росію “дотримуватися законів неба” та “припинити безвідповідальну поведінку” після того, як на початку тижня російський винищувач влучив у американський безпілотник ракетою. Про це він сказав, перебуваючи з офіційним візитом в Австралії.
“Щодо безвідповідальної та небезпечної поведінки з боку росіян, ми закликаємо російське керівництво зробити все можливе, щоб видати інструкції своїм військам щодо дотримання законів неба та зробити все, щоб вони припинили цю безвідповідальну поведінку”, – цитує Остіна агенція Reuters.
Остін наголосив, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, “використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість” [поведінкою росіян у небі над Сирією, - ред.].
Як повідомляв Голос Америки, 23 липня цього року російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.
Військовим вдалося утримати безпілотник у повітрі та повернути на домашню базу.
“Це просто грубе нехтування правилами проведення операцій. Вони таким чином відвертають нашу увагу від виконання основної місії там – боротьби з ІДІЛ”, – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх після інциденту.
Reuters з посиланням на офіційних осіб США повідомляє, що російські літаки збільшили кількість небезпечних зіткнень з військовими літаками США в останні місяці над Сирією, де діють сили обох країн.
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- Голос Америки
Росія відчайдушно шукає підтримку і зброю для війни проти України – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія відчайдушно шукає підтримку та зброю, щоб продовжувати агресію проти України. Так очільник зовнішньополітичного відомства США відреагував на візит міністр оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї.
"Ми бачимо, як Росія відчайдушно шукає підтримки, зброї, де б вона її не знайшла, щоб продовжувати здійснювати свою агресію проти України", - сказав Блінкен.
"Ми бачимо це в Північній Кореї, ми бачимо це також в Ірані, який надав Росії багато безпілотників, які вона використовує для руйнування цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів в Україні", - додав Ентоні Блінкен під час свого візиту до Австралії.
Під час цієї ж прес-конференції також виступив міністр оборони США Ллойд Остін. Він, своєю чергою, наголосив, що американська допомога Тайваню не позначиться на підтримці України.
“Чи протиповітряна оборона, яку ми хочемо надати Тайваню, становить під загрозу наші зусилля з підтримки України? Коротка відповідь - ні. Ви пам’ятаєте, що робота, яку ми робимо на підтримку України, є міжнародною. Щомісяця, як ви знаєте, ми збираємо приблизно 50 країн разом, щоб справді детально розібратися в потребах України та якнайшвидше залучити підтримку, допомогу у сфері безпеки”, – цитує Ллойда Остіна агенція Reuters.
За словами Остіна, допомога Тайваню не змінює ситуації з допомоги Україні: "Що стосується Тайваню, то ми надаємо їм засоби оборони, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми прагнемо допомогти їм отримати необхідні можливості для захисту. Отже, це не змінює те, що ми робили в минулому".
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю.
Білий дім оприлюднив доручення президента Джо Байдена державному секретарю "спрямовувати вилучення до 345 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню".
Блінкен в Австралії додав про абсолютну необхідність працювати над збереженням статус-кво, коли йдеться про Тайвань і гарантувати, що “ніхто в односторонньому порядку не братиме участі в діях, які можуть порушити цей статус-кво”.
- Голос Америки
США та Австралія домовились працювати з Китаєм у питаннях продовольчої безпеки та впливу на Росію
Уряди США та Австралії за підсумками Консультацій у форматі AUSMIN (на рівні міністрів Австралії та Сполучених Штатів Америки) засудили “аморальну” війну Росії проти України та домовились працювати з Китаєм в питанні продовольчої безпеки у світі.
“Сторони підкреслили, що війна Росії спричиняє величезні людські страждання та посилює нинішню вразливість світової економіки. Вони засудили використання Росією продовольства як зброї, включно з її рішенням припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі та її атаки, що тривають, на українське сільське господарство та експортну інфраструктуру. Сторони закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, застосувати цей вплив зараз, щоб припинити війну”, - мовиться у підсумковій заяві.
Представники урядів США та Австралії “підтвердили важливість співпраці з Китайською народною республікою, щоб вирішити проблеми глобальних та спільних інтересів, зокрема, щодо змін клімату, глобальної продовольчої та харчової безпеки, торгівлі та макроекономічної стабільності”.
У Консультаціях AUSMIN взяли участь очільники міністерств закордонних справ та оборони: держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Австралії Річард Марлз.
У підсумковій заяві також мовиться, що сторони “взяли на себе зобов’язання підтримувати глобальний порядок, заснований на міжнародному праві, включаючи фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Вони засудили незаконну та аморальну війну Росії проти України та знову закликали Росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України”.
Представники урядів засудили також надання Іраном безпілотників Росії для використання у війні проти України.
Ядерні загрози Росії уряди США та Австралії визначили як “серйозну та неприйнятну загрозу міжнародному миру та безпеці”.
“Використання ядерної зброї зустріне рішучу відповідь міжнародної спільноти”, - заявили міністри двох країн.
Австралійсько-американські міністерські консультації (AUSMIN) проводять щороку, по черзі в Австралії та у США. У них беруть участь глави МЗС, оборонних відомств та інші високопосадовці від цих відомств. Зазвичай на цих зустрічах сторони обговорюють свої позиції та підходи щодо вирішення найбільших глобальних і регіональних питань та двостороннього співробітництва у сфері безпеки та оборони.
- Голос Америки
США висловили Китаю занепокоєння, що деякі їхні компанії можуть надсилати в Росію технології для зброї
Ентоні Блінкен, державний секретар США, під час візиту до Австралії висловив сподівання, що Китай “зробить усе можливе”, щоб уникнути постачання до Росії технологій подвійного призначення – матеріалів, які можуть бути використані, у тому числі, для зброї. Із відповідним занепокоєнням Штати поділилися з Пекіном.
"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.
“Китай неодноразово запевняв нас, і не тільки нас, а й багато інших країн, що він не надає матеріальної летальної допомоги Росії для її використання проти України. І ми дуже серйозно ставимося до цих запевнень”, – цитує Блінкена агенція Reuters.
Держсекретар США, зокрема, озвучив занепокоєння щодо окремих китайських організацій, які надають Росії так звані технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які Росія використовує у своїй війні проти України.
Загалом США, як повідомляв Голос Америки, наполегливо намагаються обмежити військові потуги Росії шляхом запобігання її доступу до військових постачань, зокрема, через санкції. Так, останні санкції від США та партнерів були покликані позбавити Росію необхідних їй технологій і зірвати здатність військового виробництва в Росії поповнювати поставки.
Серед інших компаній, які США звинувачують в обході експортних обмежень та санкцій і постачанні компонентів для російської війни, під санкції потрапили компанії з ОАЕ та Росії.
Китай запевняв раніше, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, а у США заявляли, що цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам. США звернулись до Китаю з проханням пильнувати, щоб китайські компанії не передавали Росії технології, які вона може використати для війни в Україні, заявив Ентоні Блінкен під час брифінгу для преси в Пекіні минулого місяця.
Натомість цими днями видання Politico на основі аналізу митних даних Китаю оприлюднило публікацію, що Китай надає стільки військового спорядження Росії, що його достатньо для спорядження цілої армії.
- Голос Америки
Ліверпуль провів Марш рівності KyivPride від імені України. Фоторепортаж
Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну Росії проти України масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.
Раніше цього року це ж британське місто приймало і Єврообачення-2023 від імені України, коли фінал пісенного конкурсу зібрав найбільшу телевізійну аудиторію (лише у Британії конкурс подивились 11 мільйонів глядачів).
Вітати захід ЛГБТІК+ на вулиці Ліверпуля вийшли тисячі людей.
“Війна не закінчилась”, – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.
Едвард Різ, речник КиївПрайду, також взяв участь у події. Як цитує Різа видання Guardian, парад має на меті “нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася”.
За словами Різ, представники ЛГБТІК+ спільноти страждають від відсутності прав у всьому світі. “Консервативна християнська програма та антигендерний рух є дуже потужними тут, у Великій Британії, США та Європі та всюди, тому дуже важливо вистояти разом, тому що ця війна за наші права не закінчилася”, - каже активіст.
Різ також заявив у Ліверпулі, що “Україна бореться за своє виживання”, цитує активіста видання Sky News.
Про війну в Україні та терористичні атаки Росії члени ЛГБТІК+ спільноти нагадували і під час Прайду у Німеччині.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у лавах Збройних Сил України геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди служать пліч-о-пліч із гетеросексуальними військовими. Вони мають власне об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" та шеврон із єдинорогом. Одностатеві пари в Україні не можуть офіційно скріпити свої стосунки перед державою.
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