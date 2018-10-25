Британія наклала максимально можливий штраф на Facebook за витік приватних даних

Facebook має сплатити штраф у 500 000 фунтів (біля 644 000 доларів США) за роль в скандалі з витоком приватних даних, якими користувалась компанія Cambridge Analytica в Британії.

Розслідування проведене британською Службою з інформації (ICO) виявило, що Facebook неналежно поводився з персональними даними користувачів і надавав доступ до цих даних розробникам додатків без поінформованої згоди.

Це – максимально можливий штраф за порушення. Якби скандал стався тепер, коли діють нові правила ЄС стосовно захисту інформації, обсяг штрафу був би набагато вищим, зазначають ЗМІ.

Британська компанія Cambridge Analytica тісно співпрацювала з передвиборчою кампанією Дональда Трампа над програмою політичної реклами в соціальних мережах. В результаті розслідування, Facebook визнав, що дані біля 87 мільйонів користувачів були надані Cambridge Analytica без відповідної згоди.

"З усією повагою, хоча ми не згодні з деякими висновками, однак ми докладаємо більше зусиль з розслідування заяв стосовно дій Cambridge Analytica в 2015 році", - йдеться в заяві Facebook. "Ми вдячні, що ІСО визнало нашу повну співпрацю під час розслідування".

В ІСО заявили, що приватні дані щонайменше мільйона користувачів з Великобританії було зібрано, створюючи ризик невідповідного поводження.

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