Акціонери Facebook пропонують усунути Цукерберга з посади глави правління

Декілька публічних фондів, які мають акції Facebook Inc, у середу підтримали пропозицію усунути генерального директора Марка Цукерберга з посади глави ради директорів, заявивши, що він погано впорався з декількома серйозними скандалами.

Казначеї зі штатів Іллінойс, Род-Айленд і Пенсильванія, а також ревізор міста Нью-Йорк Скотт Стрінґер долучилися до пропозиції.

У пропозиції, яку винесуть на голосування на щорічній зустрічі акціонерів компанії у травні 2019 року, раду директорів Facebook просять зробити роль глави незалежною посадою.

У пропозиції зазначається, що відсутність незалежного голови ради директорів і упущення призвели до того, що компанія Facebook «погано впоралась» із рядом серйозних суперечок, в тому числі щодо втручання Росії у вибори в США та витоку даних Cambridge Analytica.

Цукерберг володіє близько 60 відсотками голосів.

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