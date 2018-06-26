Розробки Google щодо штучного інтелекту потраплять до військових Китаю - екс-чиновник Пентагону

Рішення технологічної компанії Google не продовжувати співпрацю із Пентагоном у царині досліджень штучного інтелекту є лицемірним, адже компанія вестиме дослідження штучного інтелекту в Китаї, що може завершитись тим, що її технології потраплять до рук військових цієї країни. Про це колишній заступник міністра оборони США Роберт Ворк (обіймав посаду з травня 2014-го року по липень 2017-го) заявив у ході Defense One Summit у Вашингтоні, події, яка присвячена розвитку військових технологій та їх запровадженню збройними силами США.

Google відкрив центр досліджень штучного інтелекту у Китаї... все що потрапляє до дослідницького центру у Китаї, потрапляє до уряду Китаю і зрештою - до китайських військових

У червні американські ЗМІ повідомили, що Google ухвалили рішення не працювати з проектом американських військових Maven, який використовував штучний інтелект для визначення цілей для ударів безпілотних апаратів та розпізнавання об'єктів на знімках, зроблених супутниками спостереження.

Рішення компанії було мотивоване тиском співробітників компанії, які не бажали, щоб результати їхньої роботи використовувались військовими.

"(Використання штучного інтелекту) може призвести до ухвалення рішення про постріл або ж навпаки - до порятунку життя", - заявив Ворк, коментуючи використання штучного інтелекту військовими США.

Він також зазначив, що інженери Google свідомо уникнули ситуації, яка штовхала їх до покращення якості своєї роботи.

При цьому екс-чиновник наголосив, що припинення співпрації з Пентагоном має ознаки лицемірства з огляду на подальшу роботу Google у Китаї.

"Google відкрив центр досліджень штучного інтелекту у Китаї... все що потрапляє до дослідницького центру в Китаї, потрапляє до уряду Китаю і зрештою - до китайських військових", - наводить слова Ворка кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Дивіться також: Заступник держсекретаря США запитає український уряд про корупцію на конференції в Копенгагені