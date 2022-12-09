Найбільший пакет військової допомоги в історії країни. Швеція закликає ЄС посилити допомогу Україні. Ексклюзив з очільником МЗС Швеції

«Єдиний спосіб довести цей конфлікт до кінця — створити ситуацію, коли Росія зазнає стратегічної військової поразки на полі бою», — сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем Українській службі Голосу Америки. В ексклюзивному інтерв’ю на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні 8 грудня він також пояснив, що Швеція, яка нещодавно оголосила про надання значного військового пакету, вважає, що інші країни ЄС мають збільшити військову допомогу Україні, аби вона відповідала тому, що надають США. Він також прокоментував прогрес, досягнутий Україною як країною-кандидатом на вступ до ЄС, незважаючи на війну.

Раніше, 16 листопада уряд Швеції оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 287 мільйонів доларів, який включає систему ППО. Цей пакет, підкреслило Міністерство оборони Швеції, є більшим, ніж усі 8 попередніх пакетів військової допомоги узяті разом.

«Я хотів би підкреслити той факт, що Швеція стоїть пліч-о-пліч з Україною в її зусиллях захистити свій суверенітет та відновити територіальну цілісність, про що я дуже голосно говорив під час свого візиту до Вашингтона», - сказав Більстрем Голосу Америки.

В цей пакет, сказав міністр, крім систем протиповітряної оборони, боєприпасів та інших засобів, також входить «достатньо зимової форми для підтримки цілої дивізії з 10 000 солдатів». Крім того, тоді ж Швеція виділила гуманітарну допомогу Україні на 69 мільйонів доларів.

За словами міністра, у Стокгольмі хотіли б бачити, аби інші країни ЄС також збільшили свій внесок у безпеку України.

«Я вважаю, що більше країн Європейського Союзу повинні активізуватися, щоб відповідати тому, що роблять США, щоб задовольнити оборонні потреби України. Під час мого візиту до Києва, коли я мав честь зустрітися з президентом Зеленським, прем’єр-міністром, міністром закордонних справ, я на власні очі побачив, яких руйнувань завдає українському народу російська військова агресія проти України».

Він наголосив, що українські солдати, які воюють і гинуть на фронті, також борються за свободу та безпеку Європи, що повинно бути визнано шляхом збільшення усіх видів допомоги Україні. За його словами, єдиний спосіб покласти край цій війні – допомогти Україні здобути перемогу на полі бою.

«Українські Збройні сили чудово впоралися з усім тим військовим обладнанням, яке їм було надано. Тож давайте продовжувати давати їм більше військової допомоги, бо очевидно, що вони здатні здобувати перемоги на полі бою. Я також публічно заявляв як міністр закордонних справ Швеції, що єдиний спосіб довести цей конфлікт до кінця – це створити ситуацію, коли Росія зазнає стратегічної військової поразки на полі бою. Отже, я вважаю, що це має статися».

Більстрем наголосив, що спільна поїздка міністрів закордонних справ семи скандинавських та балтійських країн до Києва 28 листопада мала продемонструвати впевненість лідерів у тому, що Україна переможе у цій війні.

Під час візиту до Вашингтона Більстрем разом із своїм фінським колегою зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеним. Під час прес-конференції у Державному департаменті 8 грудня Блінкен наголосив, що дві країни надали безпекової, гуманітарної та іншої допомоги Україні на понад 1 мільярд доларів, нещодавно оголосивши про свої найбільші в історії пакети військової допомоги, та прийняли десятки тисяч переміщених осіб з України.

«Фінляндія та Швеція чудово розуміють, що поставлено на карту для України, для НАТО, для всього світу в цей критичний момент. Вони були партнерами у збереженні твердої, єдиної відповіді на жорстоку агресивну війну президента Путіна проти України», - сказав Блінкен.

У першій половині наступного року Швеція буде головувати у Раді ЄС, через що Стокгольм буде активно залучений до розгляду виконання Україною критеріїв для отримання статусу країни- кандидата в ЄС.

«Насправді вражає те, що Україна робить, незважаючи на війну, щоб виконати критерії для отримання статусу кандидата в ЄС. Я хочу це визнати. Під час мого візиту до Києва я також мав можливість зустрітися з міністеркою євроінтеграції (віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною – ред.) та ще раз сказати їй, що я вважаю, що ви робите чудову роботу у цьому аспекті. І будемо сподіватися, що ми побачимо прогрес протягом весни, щоб Україна також могла просунутися вперед зі своїм статусом кандидата до членства в ЄС».

Також під час поїздки до Вашингтона Більстрем взяв участь у Аспенському безпековому форумі, де він разом із міністрами закордонних справ Польщі, Фінляндії та державним міністром Німеччини обговорював вплив російської війни проти України на європейську безпеку.

Аспенський безпековий форум – одна із провідних конференцій з національної безпеки та зовнішньої політики в Сполучених Штатах, в якому беруть участь члени кабінету міністрів США та інших країн, урядовці, керівники компаній, провідні науковці та відомі журналісти. Вже 14 років від проходить влітку у Колорадо та вже другий рік – у Вашингтоні взимку.

Деяка інформація у цій статті надійшла від агентства Reuters.