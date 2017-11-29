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Скільки заробляють телеведучі у США? Топ-10 найдорожчих ведучих

  • Голос Америки
Популярна телеведуча Еллен Дедженерес

Американське видання Business Insider опублікувало список найдорожчих телевізійних ведучих у США.

Один з них - популярний ведучий ранкової програми Today Метт Лауер, якого американський телеканал NBC звільнив за неналежну поведінку сексуального характеру. Лауер заробляв 25 мільйонів доларів на рік, повідомляє видання Variety.

Скільки ж щорічно заробляють телеведучі у США? Ось топ-10 найдорожчих телевізійних ведучих у США за версією Business Insider:

Еллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show) - $50 мільйонів

Еллен Дедженерес
Еллен Дедженерес

Джуді Шейндлін (шоу Judge Judy) - $47 мільйонів

Джуді Шейндлін
Джуді Шейндлін

Метт Лауер (Today) - $25 мільйонів

Метт Лауер
Метт Лауер

Кейті Перрі (American Idol) - $25 мільйонів

Кейті Перрі
Кейті Перрі

Келлі Ріпа (Live with Kelly & Ryan) - $22 мільйони

Мейґін Келлі (NBC News) - $18 мільйонів

Мейґін Келлі
Мейґін Келлі

Робін Робертс (Good Morning America) - $18 мільйонів

Джиммі Феллон (The Tonight Show) - $16 мільйонів

Джиммі Феллон
Джиммі Феллон

Стівен Кольбер (The Late Show) - $15 мільйонів

Стівен Кольбер
Стівен Кольбер

Джиммі Кіммел (Jimmy Kimmel Live!) - $15 мільйонів

Джиммі Кіммел
Джиммі Кіммел

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