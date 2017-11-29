Скільки заробляють телеведучі у США? Топ-10 найдорожчих ведучих

Американське видання Business Insider опублікувало список найдорожчих телевізійних ведучих у США.
Один з них - популярний ведучий ранкової програми Today Метт Лауер, якого американський телеканал NBC звільнив за неналежну поведінку сексуального характеру. Лауер заробляв 25 мільйонів доларів на рік, повідомляє видання Variety.
Скільки ж щорічно заробляють телеведучі у США? Ось топ-10 найдорожчих телевізійних ведучих у США за версією Business Insider:
Еллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show) - $50 мільйонів
Джуді Шейндлін (шоу Judge Judy) - $47 мільйонів
Метт Лауер (Today) - $25 мільйонів
Кейті Перрі (American Idol) - $25 мільйонів
Келлі Ріпа (Live with Kelly & Ryan) - $22 мільйони
Мейґін Келлі (NBC News) - $18 мільйонів
Робін Робертс (Good Morning America) - $18 мільйонів
Джиммі Феллон (The Tonight Show) - $16 мільйонів
Стівен Кольбер (The Late Show) - $15 мільйонів
Джиммі Кіммел (Jimmy Kimmel Live!) - $15 мільйонів
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