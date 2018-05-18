Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля виписали з лікарні

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль, якого понад два місяці тому отруїли у Великобританії нервово-паралітичною речовиною, залишив лікарню. Про це в п’ятницю повідомили представники британської медичної служби.

Колишнього полковника російської військової розвідки, який виявив британським органам влади десятки російських агентів, і його дочку Наталію було знайдено 4 березня на лавочці в південноанглійському місті Солсбері.

Великобританія звинуватила Росію в тому, що вона відповідальна за атаку з нервово-паралітичною речовиною. Уряди західних країн, включно із Сполученими Штатами, видворили понад 100 російських дипломатів, хоча Росія заперечила причетність до отруєння і вдалася до подібних кроків.

Скрипалі протягом кількох тижнів перебували в лікарні в критичному стані, і лікарі висловлювали побоювання, що підопічні, можливо, зазнали пошкодження мозку. Проте стан їх здоров’я швидким темпом поліпшувався, і Юлія залишила лікарню минулого місяця.

«Це чудова новина, що стан його здоров’я настільки задовільний, що він може залишити районну лікарню в Солсбері», сказала виконавчий директор лікарні Кара Чарльз-Баркс.

Британська поліція відмовилася робити коментарі про заходи безпеки щодо Скрипалів. Слідчі висловлюють надію, що стан здоров’я Скрипалів дозволить їм краще встановити те, що сталося в Солсберрі.

Тимчасом британські та міжнародні інспектори з хімічних озброєнь, кажуть, що Скипалів отруїли «Новичком», смертоносною речовиною з групи нервово-паралітичних, які винайшли радянські збройні сили у 1970-80 роках.

Представниця британського прем’єр-міністра Терези Мей, привітала вихід Скриталя з лікарні.

Росія заперечила причетність до першого відомого використання нервово-паралітичної речовини в Європі з часу Другої світової війни.

Москва також натякнула, що це Великобританія здійснила атаку, щоб викликати антиросійську істерію, а міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив минулого місяця, що речовина, яку використано в атаці, можливо, ніколи не була виготовлена в Росії.

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