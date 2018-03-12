Британська Рада національної безпеки розгляне відповіді на застосування нервово-паралітичної отрути в Солсбері

У Лондоні Рада національної безпеки на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей у понеділок заслуховує звіти силових відомств та спецслужб про розслідування застосування нервово-паралітичної отрути при спробі убивства колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля у місті Солсбері в Англії.

Британський уряд буде вирішувати, чи достатньо зібрано доказів для оголошення підозр і можливих кроків на міждержавному рівні, якщо буде доведено причетність якоїсь країни.

Кілька провідних політиків вказували, що важливі обставини: особа жертви, рідкісність отрути та прецедент з отруєнням 2006 р. у Лондоні колишнього службовця КДБ Олександра Литвиненка змушують розглядати варіант причетності Росії.

Москва відкинула будь-яку причетність до інциденту, але попередні дії Кремля, який відмовився видавати Британії підозрюваних убивць Литвиненка, підштовхуватимуть Лондон до більшої жорсткості.

Неофіційні джерела ведуть мову про можливість вислання російських дипломатів та санкцій.

Сергій Скрипаль та його донька Юлія досі перебувають у комі, а про шанси їхнього виживання повідомлень немає.

Службовець місцевої поліції, який також зазнав впливу отрути в день інциденту 4 березня, перебуває у стабільному стані, і від його імені була оприлюднена заява з подякою за увагу громадськості.

Загалом до лікарів у Солсбері у зв’язку з інцидентом зверталися понад 20 людей.

Британська преса припускає, що якби не збіг обставин, випадкових жертв нападу могло бути більше.

Стіл у ресторані, за яким обідали Сергій та Юлія Скрипаль тиждень тому, був такий забруднений отрутою, що фахівці були вимушені його вилучити і знищити.

Сліди отрути виявили також у пабі, куди пара заходила згодом.

Приблизно 500 мешканців Солсбері, які могли перебувати в той день у місцях, де були жертви нападу, отримали консультації фахівців стосовно того, як очистити одяг та особисті речі.

Поліція повідомила, що знайшла понад 200 свідків і розглядає понад 240 предметів речових доказів.

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