Від Джо Байдена до Барбри Стрейзанд – слова підтримки у річницю вторгнення лунають від політиків, письменників, музикантів

Президент США Джо Байден у своєму твіті підтримав українців у річницю широкомасштабного російського нападу, що розпочався вранці 24 лютого 2022 року.

Американський президент наголосив, що і через рік після початку російської агресії «Україна все ще незалежна і вільна», а українцям вдалося повернути значу частину захоплених Росією територій.

«Сьогодні, через рік після того, як почали падати бомби, Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова – українські бійці відвоювали свою землю. І на більш ніж половині території, яку торік утримувала Росія, знову гордо майорить український прапор», – написав Байден у своєму твіті і додав фотографію з президентом України Володимиром Зеленським, зроблену під час нещодавньої поїздки до Києва.

Дружина президента США, Джилл Байден, яка відвідує зараз африканські країни, також заявила про свою підтримку українців.

«Не проходить жодного дня, щоб я не думала про президента Зеленського, Олену та всіх людей в Україні, через що вони проходять і як важко вони борються за свою свободу», – написала у своєму Twitter перша леді США.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що з боку США «підтримка України буде тривалою та безумовною». У розмові з американським приватним телеканалом MSNBC вона сказала, що Україна потребує не лише військової, але і фінансової підтримки, бо її економіку знищує російська агресія. За минулий рік економіка України скоротилася майже на третину, сказала Єллен.

Тому США надали Україні фінансову допомогу у розмірі 13 мільярдів доларів і планують виділити ще 10 мільярдів протягом наступних дев’яти місяців.

«Наша підтримка України буде тривалою та безумовною. Ми підтримуємо Україну і хочемо підтримати український народ, у тому числі економічною допомогою, оскільки він мужньо протистоїть неспровокованій жорстокості російської війни», – додала Єллен у своєму твіті.

Роковини російського нападу пригадали також європейські лідери. Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що сьогоднішній день є «темною річницею. Для України. Для Європи. І для світу».

У своїй заяві, він наголосив, що європейці будуть стояти поруч з українцями «стільки, скільки буде потрібно». І Україна, на його переконання, переможе.

«Протягом року Росія вела війну проти України. І один рік Україна мужньо відбивалася. Вільна і незалежна Україна – це вільна і незалежна Європа. Україна переможе», – написав Мішель у Twitter.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель написав, що «рік тому історія зупинилася», коли «Росія жорстоко вторглася в Україну».

«365 днів неймовірної нелюдяності. Але Україна міцна. Європа підтримує Україну, щоб вона могла перемагати та відбудовуватися. Цей кошмар має закінчитися», - написав Боррель у своєму твіті.

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що світ пам’ятає про «страждання та людські втрати, спричинені війною Путіна» та про «хоробрість українського народу», і повинен пам’ятати про них завжди.

У своїй заяві він сказав, що світ «має зробити все можливе для того, щоб це був останній рік війни».

«Сьогодні рік тому ми прокинулися з жахливою новиною про незаконне вторгнення Путіна в Україну. Страждання та людські втрати, спричинені війною Путіна, повинні пам’ятати назавжди, як і хоробрість українського народу. Ми стоїмо з ними сьогодні і завжди. Слава Україні», – написав британський політик у твіті.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна, як і цілий світ, «солідарні з хоробрими українцями», чия сміливість принесе перемогу.

«Сьогодні та щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу та демократію перед обличчям жорстокої агресії Росії. Ми шануємо їхню жертовність і мужність, а вони борються і за нашу свободу», – додала Санду у своєму твіті.

Крім світових політиків про сумну річницю російського вторгнення згадали і світові музиканти, актори, письменники, науковці.

Відома фінська письменниця Софі Оксанен сказала, що «агресор знає, що в Україні не може бути військової перемоги».

«Тому він намагається отримати політичну перемогу, використовуючи слабкі місця у наших демократичних суспільствах. Він хоче, щоб ми втомилися від війни. Хоче, щоб ми між собою посварилися», – каже Оксанен і додає, що агресор не дочекається, коли Захід «займеться чимось іншим».

«Ми не можемо цього допустити. Ми мусимо піклуватися про нашу єдність, солідарність і підтримку України», – сказала письменниця і зі словами «Слава, Україні» розгорнула український прапор зі зображенням Княгині Ольги з джавеліном на плечі.

«Цим відео я приєднуюся до події, яка сьогодні відбувається в багатьох містах світу, організована асоціацією з дуже влучною назвою: За Україну, за їхню і нашу свободу», – додала письменниця у Twitter.

До українців звернулися також Джулія Робертс, Морган Фрімен, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон, музиканти групи Imagine Dragons, історик Тімоті Снайдер. Загалом понад 30 світових знаменитостей записали короткі звернення зі словами підтримки.