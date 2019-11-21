"Такого не було". Служба віце-президента США заперечує слова Сондленда про розмову щодо України

Під час свідчень в Конгресі у середу посол США до ЄС Ґордон Сондленд заявив, що 1 вересня у Польщі він мав розмову з віце-президентом США Майком Пенсом де, серед іншого, йшлося про оборонну допомогу України.

"Я зауважив віце-президентові Пенсу перед зустріччю з українцями, що мене непокоїть те, що затримка (оборонної допомоги Україні - ред.) пов'язується з розслідуваннями", - заявив Сондленд під присягою. Пенс, згадує Сондленд, сприйняв його слова.

Служба Пенса різко заперечила свідчення Сондленда, пише Politico. "Віце-президент жодного разу не мав розмови з Ґордоном Сондлендом про розслідування стосовно Байденів, Бурізми, або умов для надання фінансової допомоги Україні на основі можливих розслідувань, - йдеться в заяві голови служби віце-президента. – посол Ґордон Сондленд не залишався наодинці з віце-президентом Пенсом протягом своєї подорожі до Польщі 1 вересня. Цього обговорення, про яке згадав посол Сондленд не було".

"Багато свідків під присягою заявляли, що віце-президент Пенс не піднімав питання Гантера Байдена, колишнього віце-президента Джо Байдена, Crowdstrike, Бурізми, або розслідувань в будь-яких обговореннях з українцями, або президентом Зеленським до, протягом, або після зустрічі 1 вересня в Польщі", - заявив помічник Пенса.

"Ми рішуче переконані, що такого не було", - заявив помічник Пенса, пише видання.

Пенс намагається залишатись осторонь скандалу з можливим тиском адміністрації Трампа на Україну.

Про роль другої особи в США у разі імпічменту президента раніше писав аналітик Дейвід Фрам в статті для The Atlantic. У разі, якщо президент США більше не може виконувати свої обов'язки, відповідні повноваження передаються віце-президентові.

Фрам вважає, що віце-президент США Майк Пенс не є нейтральною фігурою у питанні скандалу у США.

"Пенс провалив свій найважливіший обов'язок. Віце-президент має бути готовий зайняти найвищу посаду країни, за необхідності", - пише Фрам.

Дослідник нагадує історичний жарт короля Карла ІІ, який, звертаючись до свого непопулярного брата, буцімто, казав: "Не хвилюйся, Джеймсе, вони не вб'ють мене, щоб ти став королем".

Фрум також нагадує долю віце-президентів Річарда Ніксона, який пішов у відставку в результаті скандалу у 1970-х. Перший віце-президент Ніксона Шпіро Егню подав у відставку, через скандал з корупцією, а його наступник Джеральд Форд намагався не з'являтись у Вашингтоні, більшість часу проводив у регіонах і таким чином, уникнув уявлення про свої зв'язки з проблемами Ніксона.

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