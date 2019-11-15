Екс-посолка Йованович: заяви й твіти Трампа звучали як погрози

У Конгресі у п'ятницю проходять відкриті слухання за участі колишньої посолки США в Україні Марі Йованович, яку відкликали із посади у травні.

Відповідаючи на запитання Деніела Голдмена, юридичного консультанта демократів у Конгресі, про те, чи її турбували критичні твіти Дональда Трампа та його сина на її адресу, вона сказала, що була занепокоєна "нападками, які повторював президент та його син".

Також Йованович запитали про липневу розмову між президентами Трампом і Зеленським, де згадували її ім'я. Трамп тоді сказав, що з нею "стануться певні речі". Йованович заявила, що була "шокована" і "спустошена" цією розмовою, і що це "звучало як погроза". "Я не можу говорити про те, що президент намагався зробити. Але створився погрозливий ефект".

Адам Шифф, голова розвідувального комітету Палати представників, що проводить розслідування щодо можливого імпічменту Трампу, заявив, що це може бути залякуванням свідка з боку президента США.

У вступному слові Адам Шифф заявив, що Йованович відкликали із Києва, бо вона заважала "просуванню особистої й політичної лінії президента" Трампа. І що її відставка сприяла розвитку нетипового каналу комунікації за посередництва Руді Джуліані, що просував два важливих для президента Трампа розслідування - "теорію змови" демократів та українців у 2016 році та щодо політичного опонента Джо Байдена, що може скласти йому конкуренцію на виборах 2020 року.

Конгресмен-республіканець Девін Нунез заявив, що демократи будують свою справу на чутках, "розпочинаючи із інформації з других і третіх рук, на яку посилається викривач" з Білого дому. Консерватори наполягають, що цей інформатор, що подав скаргу на можливі порушення з боку адміністрації президента Трампа, повинен (або повинна) свідчити перед Конгресом, хоча особу інформатора і досі не розкривають.

Дональд Трамп у Twitter прокоментував слухання так: "Куди б не поїхала Марі Йованович, все закінчувалось погано. Вона почала у Сомалі, і чим це обернулось? Потім - швидко до України, де новий президент погано говорив про неї у нашій другій розмові з ним. Призначати послів - повне право президента США".

Він також додав, що "вони називають це "служити з волі президента". США зараз мають дуже сильну і впливову міжнародну політику, що значно відрізняється від попередніх адміністрацій. Вона просто називається "Америка Передусім!" Враховуючи це, я все ж зробив НАБАГАТО більше для України, ніж О", - маючи на увазі Барака Обаму.

Слухання тривають.

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