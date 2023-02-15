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- Голос Америки
У комітеті Сенату зі збройних сил закликають послати зброю «для перемоги України»
Члени Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів у середу закликали адміністрацію президента США Джо Байдена пришвидшити допомогу Україні як частину зусиль із забезпечення глобальної безпеки, а також подбати про збільшення фінансування на армію США.
Виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті, сенатор-республіканець Роджер Вікер, з Міссісіпі заявив, що обидві партії в Конгресі США вважають, що війна проти України, показала, яким важливим є належне фінансування американської армії. За його словами, фінансування армії може зрости більше ніж на 5%.
«Конгрес надав обладнання та боєприпаси на мільярди доларів, щоб допомогти українським Збройним силам захистити суверенітет і незалежність своєї країни», – наголосив сенатор Вікер.
Але він сказав, що «розчарований» тим, що «адміністрація вагалася щодо надання Україні передових можливостей для забезпечення перемоги». За його словами, зволікання небажання адміністрації з доставкою «критично важливих засобів, «стингерів», «джавелінів», «хаймарсів» та «абрамсів», коштувало українцям дорогоцінного часу».
Як сказав Вікер, «це призвело до тривалої битви на виснаження», замість того, щоб Україна досягла швидшої перемоги. Він наголосив, що саме перемога України, а не «збереження якоїсь патової ситуації» є пріоритетом Конгресу США».
За словами сенатора, Сполучені Штати стикаються зі все більш складним і небезпечним середовищем безпеки. Можливо, настав найнебезпечніший момент з часів холодної війни, сказав Вікер.
«Наше перше завдання в цьому комітеті — забезпечити інструменти, необхідні нашій армії для стримування та перемоги над цими загрозами. Ми перебуваємо у вирішальні роки цього військового змагання, і ми не можемо дозволити собі ослабити пильність», – сказав Вікер.
В правлячій Демократичній партії США політики також виступають за надання танків Україні. Так сенатор-демократ зі штату Делавер Кріс Кунс заявив минулого місяця, що поставки свідчать, що Україну в її протидії майбутньому контрнаступу Росії підтримує весь альянс НАТО, включно з ключовими європейськими країнами.
«Я вважаю важливим те, що Сполучені Штати і Німеччина, а також низка інших партнерів по НАТО та в Європі надають не тільки передові бойові танки «Леопард» та «Абрамс», але й «Страйкери» і «Бредлі». Уся ця бронетехніка у поєднанні забезпечить значно більші можливості для України. Я сподіваюсь, це допоможе протистояти ймовірному контрнасту Росії, який може статися незабаром», – сказав сенатор Кунс.
Як повідомляв «Голос Америки», глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі сказав, що військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні.
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«Наша мета - переконатись, що ми надаємо Україні додаткові можливості, щоб вони не лише могли бути дещо успішними, а й мали рішучу [перевагу] на полі бою у їхньому майбутньому контрнаступі», - підкреслив Остін.
Остін наголосив, що хоча рішень про надання Україні винищувачів за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9" у Брюсселі не було, союзники зосередились на об'єднанні іншої наданої військової техніки та на посиленні ППО в Україні.
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«Голос Америки» та GoGlobal допомагають українським вчителям долати емоційне вигоряння, мотивувати учнів, під час війни
Більше половини українських вчителів скаржаться на емоційне вигоряння, а понад 70% учнів проявляють ознаки когнітивного стресу: втома, роздратованість і неможливість зосередитися. Такі результати дослідження оприлюднила освітня фундація GoGlobal. Наразі фундація проводить психологічні тренінги для вчителів, та розробляє низку проектів, аби зменшити вплив війни на психічне здоров’я освітян і учнів. Також GoGlobal співпрацює з Голосом Америки, щоб допомогти українським вчителям та дітям краще засвоїти англійську мову. Подробиці про ініціативи фундації – в інтервʼю Ілони Войтович з головою правління GoGlobal Оксаною Нечипоренко.
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Ілона Войтович. Пані Оксано, вітаю вас, дякую що погодилися сьогодні поговорити про освіту під час війни в Україні. Нещодавно ваша освітня фундація Goglobal оприлюднила результати нового дослідження про довготривалі наслідки війни і вплив на освітян. Результати опитування вчителів та школярів показали наскільки їм зараз важко. Розкажіть, про які проблеми ви почули і про які з них мало говорять?
Вчителі - з карантину, який максимально був для них важкий, де вони всі практикували навчання онлайн, - перейшли у бомбосховища та в підвали
Оксана Нечипоренко. Насправді дослідження досить сумне. Тому що 75% дітей проявляють ознаки когнітивного стресу, більше 50% вчителів говорять про те, що вони знаходяться в стані психічного та професійного вигоряння. Але якщо ти запитаєш у них про стан колег, тоді ця цифра зміниться на 86%. Дуже важливо відзначити, і я думаю, що наша аудиторія розуміє, що вчителі - з карантину, який максимально був для них важкий, де вони всі практикували навчання онлайн, - перейшли у бомбосховища та в підвали. І потім вийшли звідти для того, щоб продовжувати вчити дітей і надихати дітей під сиренами, під бомбами, без світла і розуміючи, що їх рідні і близькі в ЗСУ захищають Україну у цей момент.
Діти проявляють ознаки стресу - це втома, це роздратованість. Це неспроможність зосередитися на освіті. Але з іншого боку, діти стали патріотами, фанатами ЗСУ та волонтерами.
І. В.: Як ви зазначили, вчителі мають стати опорою для дітей. Чи потрібно створювати програми з психологічної підтримки власне вчителів, особливо з огляду на те, що потрібно викорінювати стигму навколо ментального здоров'я
О. Н.: Вчителі зазначають це як найбільшу потребу: щоб вони могли отримати методики для роботи з дітьми із психологічного здоров'я та медичні практики. Ви абсолютно праві в тому, що для українців, на жаль, це поки що ще стигма. Ми не звикли ходити до психологів. Для нас психолог дорівнює слову псих. Відповідно це одна найбільших проблем із найбільших викликів із якими Україна вже зіштовхується.
Ми маємо вибудовувати нову систему освіти, в якій психологічна захищеність стане основою
Я знаю, що готується велика інформаційна кампанія на державному рівні для того щоб поговорити про ментальне здоров'я українців і паралельно з цим в кожній сфері потрібно вибудовувати методологічні практики роботи. Відповідно мало того, ми маємо вибудовувати нову систему освіти, в якій психологічна захищеність стане основою.
Це тому, що зараз фактично безпечних середовищ в Україні не залишилося. Є тільки відносно захищені.І нам потрібно вміти із цим працювати і ми розуміємо, що роботи з травмою, з психологічною травмою - вона не закінчиться одразу після нашої перемоги.
І. В.: Чи ви працюєте над цим із (першою леді України - ред.) Оленою Зеленською?
О. Н.: Ми співпрацюємо з фондом. Ми чекаємо на ту компанію яку вони розробляють і будемо максимально її підтримувати. І також будемо долучитися до тих проектів, які у них є. Вони фактично такий великий umbrella brand campaign створюють. Вони просувають ці теми. А ми кожен працює на місцях там, де можна працювати. Ми вже почали робити через наші тренінги із психологічної методологічної допомоги. Їх пройшло декілька тисяч вчителів вже. Тому ми працюємо, запускаємо пілотні проекти по роботі із шкільними психологами і ми фактично пілотуємо ті методики, які ми потім зможемо масштабувати в Україні. І вже зараз фактично ті вчителі, які пройшли через наш тренінг, змогли вплинути там на декілька більше ста тисяч дітей.
Їм спочатку потрібно допомогти собі, хоча вони про це не зізнаються, але ці всі методи, це такі які вони можуть самі використовувати. Як знаєте у літаках - спочатку маску на себе потім на дитину
І. В.: Ви подорожуйте по світу, спілкуєтесь із багатьма лідерами у освітній сфері. У якої країни ви б могли перейняти досвід?
Найбільш релевантний для нас - це досвід Ізраїлю
О. Н.: В Ізраїлі. Ізраїль - це країна яка перебуває у стані постійної війни і постійного стресу. Також дуже потужні програми в Америці. Ми говоримо про trauma based learning. Америка, слава Богу, не знаходиться у війні, але є вчителі або діти які прожили шкільні mass shootings. це також може бути травмою. Фактично в Америці також є цей досвід. Але найбільш релевантний для нас - це досвід Ізраїлю. Війна такої інтенсивності не відбувалася на Європейському континенті тому більше 80 років і варто зазначити що з часом Україна стане джерелом тих методологій і технологій і методик моделей і інструментів і екосистем відбудови психічного здоров'я для побудови таких моделей психологічної захищеності у світі.
І. В.: Сама фундація GoGlobal яка діє в Україні вже понад 7 років (і ми про неї не одноразово говорили у Час-Тайм) фокусувалася на проектах із вивчення англійської мови для дітей, як от програма GoCamp. Нещодавно ви оголосили про новий проект для вчителів у партнерстві із Голосом Америки. Розкажіть як зароджувалася ця ідея?
О. Н.: Коли ми почали в рік англійської мови, 2016 рік, ми дивилися на всі інструменти, які доступні для українців для вивчення мови. І Voice of America дуже зрозумілі є цілий набір зрозумілих інструментів і для вчителів і для дітей і взагалі для широкої аудиторії, з вивчення англійської мови і ми налагоджували цю співпрацю, ми робили це для українців доступним у різних форматах І тепер нам здалося, зараз після початку війни, щоб почати роботу з вчителями, коли в спеціалісти з VOA, які розробляли ці матеріали, викладали для вчителів. Там є все: від повноцінної програми року до додаткових інтерактивних інструментів, які вчителі можуть одразу розпочати використовувати.
Нагадуємо, вчителі втомлені і демотивовані. Їм важко. Нам треба їм допомогти, їх надихнути, надати їм додаткові інструменти продовжувати працювати онлайн. Тому такі програми і надання таких ваших абсолютно практичних інструментів із яскравими викладачами з методологами. Це просто зайшло на Ура. Тому думаю ми будемо просити про продовження проекту.
- Голос Америки
Росія втратила половину своїх сучасних танків за рік війни в Україні, але зберегла авіацію - звіт IISS
За майже рік свого повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько половини своїх найкращих танків і має проблеми із їхньою заміною. Але Кремлю вдалось зберегти свої військово-повітряні сили, тож їх можуть активніше використати на наступному етапі російської війни в Україні. Про це йдеться у щорічному звіті Military Balance лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).
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За оцінками IISS, показники втрат для деяких найсучасніших класів танків Росії досягають 50%, що змушує покладатися на старіші моделі радянських часів. Адже виготовляти нову зброю з використанням імпортованих мікропроцесорів Кремлю заважають західні санкції.
Представник IISS Генрі Бойд в інтерв'ю Reuters оцінив втрати Росії від 2000 до 2300 танків, а України – до 700. Він нагадав про оголошення західних союзників надати Києву новітні потужні танки Leopard, Abrams, Challenger, що "може призвести до менш агресивного і менш впевненого танкового наступу [РФ], оскільки екіпажі будуть більше стурбовані рівнем загрози для них".
Аерокосмічний експерт IISS Дуглас Баррі сказав, що Росія зберегла свої військово-повітряні сили майже неушкодженими, діючи на відстані через ефективну протиповітряну оборону України та недостатнє постачання тактичних ракет класу "повітря-поверхня" малої дальності. Але він сказав, що Росія може використовувати повітряні сили більш активно і потенційно більше ризикувати, щоб вразити зосередження українських сил на землі.
За його словами, якщо Україні доведеться або відбивати значний російський наступ піхоти, або здійснювати власний сухопутний, це може залишити ЗСУ вразливими для повітряного нападу. "У цей момент росіяни можуть вирішити, що вони готові зазнати більших втрат лише для того, щоб завдати ще більших втрат іншій стороні", - сказав він.
Баррі висловив сумнів, що Росія може досягти значного прогресу в новому наступі в Україні, однак він не впевнений, чи "у Києва достатньо бойової потужності, щоб швидко відкинути російські війська... Нас чекає ще один кривавий рік".
Нині глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що війна Росії в Україні є "війною на виснаження" і саме зараз Україна має "вікно можливостей, щоб змінити баланс і час - важливий".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Щонайменше 10 журналістів загинуло в Україні під час війни – Міжнародний інститут преси
Щонайменше 10 журналістів загинуло в Україні під час виконання службових обов’язків з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Інститут, із штаб-квартирою у Відні, також зареєстрував понад 100 випадків фізичних нападів і загроз безпеці журналістів в Україні, десятки медійників, які висвітлювали війну, потрапляли під вогонь чи обстріли Росії.
Міжнародний інститут преси (IPI) загалом задокументував понад 900 випадків фізичних нападів, цензури, переслідувань, арештів та інших порушень свободи преси в Україні та у Росії з початку війни. Російські сили відповідальні за 80% таких погроз, ще в 10% відповідальний невідомий, кажуть дослідники, хоч і зазначають, що до цієї цифри увійшли кібернапади, які, за повідомленнями, походять з Росії.
У Росії задокументовано понад 600 порушень свободи ЗМІ з початку війни, включаючи 160 арештів журналістів і 187 випадків блокування новинних сайтів за повідомлення про війну.
«Наші дані підтверджують, що в цій загарбницькій війні проти України ЗМІ є однозначною мішенню російських сил і влади. Серед зростаючого списку звірств і незлічених людських страждань, загарбницька війна Путіна проти України завдала особливо важких збитків журналістам і незалежним ЗМІ регіону», – каже виконавчий директор IPI Фране Мароєвіч.
Міністерка оборони Канади: «Якщо Путін хоче миру, він може вийти з України». Відео
«Якщо Володимир Путін хоче миру, він може вийти з України. До цього часу нам потрібно продовжувати робити все необхідне для підтримки суверенітету та стабільності України в короткостроковій і довгостроковій перспективі», - заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
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