Гілл закликала конгресменів не вірити російським оповідкам про Україну

Фіона Гілл, яка раніше обіймала високу посаду в Білому домі заявла, що Росія готується знову втручатись до виборів у США в 2020 році і досі становить серйозну загрозу американській демократії.

Це фікція, яку створюють і поширюють самі російські спецслужби

Гілл, яка виступає в якості свідка на слуханнях, що проводять комітети Палати представників Конгресу США в рамках імпічменту президента Дональда Трампа, наголосила на тому, що американська розвідка втсановила, що саме Росія втручалась до американських виборів 2016 року і назвала "небезпечною вигадкою" заяви щодо українського втручання у американські вибори. Заяви такого роду щодо України "створюють і поширюють" російські спецслужби, наголосила колишня посадовиця.

"Судячи з питань та заяв, які я почула, - сказала Гілл у спілкуванні з американськими законодавцями комітету з розвідки Палати представників Конгресу США під час слухань, - видається, що дехто з Вас у цьому комітеті вірить, що Росія та її спецслужби не проводили кампанію проти нашої країни – і, що, можливо, певним чином, з певної причини, Україна це робила. Це фікція, яку створюють і поширюють самі російські спецслужби".

Президент Путін та російські спецслужби "спрямовують мільйони доларів, щоб наші власні дослідження опозиції перетворити на зброю та неправдиві оповідки.

Ці вигадки є шкідливими, наголосила Гілл: "Ці вигадки шкідливі, навіть коли їх просувають виключно з внутрішньополітичною метою".

Президент Путін та російські спецслужби "спрямовують мільйони доларів, щоб наші власні дослідження опозиції перетворити на зброю та неправдиві оповідки. Коли нас охоплює партійна змагальна злість, ми не можемо долати ці зовніші сили, які хочуть нас спрямувати один проти одного, зашкодити нашим установам і зруйнувати віру народу Америки у нашу демократію", - наголосила Гілл.

Конгресмен Девін Нунес, який очолює республіканців в комітеті з розвідки, зауважив у відповідь на ремарку Гілл про неправдивість заяв про українське втручання до виборів США: "Цілком можливо, що дві різні країни втручались до виборів одночасно і республіканці вважають, що до втручань всіх іноземних країн потрібно ставитись серйозно, незважаючи на те чия виборча кампанія була ціллю втручань".

Під час слухань Гілл також заявила, що Росія намагатиметься втрутитись у вибори США 2020 року.

"Зараз російські служби безпеки та їх агенти готуються, щоб повторити їх втручання до виборів 2020 року, - заявила Гілл у своєму вступному слові.

"Я говорю це не як аларміст, а як реаліст. Я не думаю, що тривалий конфлікт з Росією є бажаним, або його не можна уникнути. Я переконана, що ми маємо шукати можливості, щоб стабілізувати наші відносини з Москвою, навіть коли ми протидіємо їх зусиллям нам зашкодити.

Зараз російські служби безпеки та їх агенти готуються, щоб повторити втручання до виборів 2020 року. Наш час, щоб їм перешкодити спливає. Під час цього розслідування, я прошу вас, будь ласка, не просувати політично вмотивовані оповідки, які явно просувають інтереси Росії", - звернулась Гілл до конгресменів у своїй вступній заяві.

Четвер, 21 листопада, - останній день запланованих публічних слухань в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. У цей день свідчення надають Фіона Гілл та дипломат посольства США в Україні Девід Голмс.

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