Ініціатори імпічменту Трампа покладають великі надії на останній день запланованих публічних слухань

Четвер, 21 листопада, - останній день запланованих публічних слухань в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Свідками, що виступатимуть в Конгресі в четвер, є Фіона Гілл та Девід Голмс.

Демократи Палати представників США, які ініціювали розслідування в рамках процедури імпічменту, покладають значні надії на їх свідчення щоб отримати більше доказів для формулювання звинувачень проти Трампа. Республіканці ж, як очікується, продовжуватимуть свою стратегію з пошуку вразливих місць у свідченнях.

Голмс є дещо випадковим свідком. За словами тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, Голмс почув, як посол США до ЄС Ґордон Сондленд говорить з президентом Трампом. За словами Голмса, Сондленд заявив Трампу, що Зеленський у захваті від нього (loves your ass - англ.), і ствердно відповів на запитання, чи президент України проведе розслідування, якого хотів Трамп. Сондленд, буцімто, заявив Трампу, що Зеленський зробить "все, про що ви його попросите".

А от Гілл, колишня високопосадовиця Білого дому, може надати більше свідчень з суті звинувачень, що стали центром розслідування в рамках процедури імпічменту. Зокрема вона може розповісти про те, які настрої панували в Білому домі стосовно України а також про позицію тогочасного радника з національної безпеки США Джона Болтона.

Саме Гілл повідомила Болтону про своє занепокоєння щодо невідповідної політики стосовно України, згідно до її свідчень за зачиненими дверима в жовтні. Тоді Гілл розповіла конгресменам, що зустріч між українськими та американськими посадовцями, що відбулась 10 липня і на якій йшлося про проведення певних розслідувань, викликала стурбованість тогочасного радника національної безпеки США Джона Болтона. Болтон після зустрічі дав вказівку Гілл поінформувати юристів Ради національної безпеки США.

Болтон порівнював колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Трампа Руді Джуліані з "ручною гранатою, яка усіх підірве"

За словами Гілл, Болтон порівнював колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Трампа Руді Джуліані з "ручною гранатою, яка усіх підірве". В жовтні Гілл заявляла, що відкликання тогочасної посла США Марі Йованович стало "результатом розпочатої Джуліані кампанії".

Вчора під час свідчень посол США до ЄС Ґордон Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України.

Трамп прокоментував свідчення Сондленда, наголосивши, що не хотів від України нічого.

Чи буде четвер завершальним днем публічних свідчень ще невідомо. Якщо голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф, який головує на слуханнях оголосить про завершення етапу публічних слухань, справа з імпічменту перейде до Юридичного комітету Палати представників США, в якому розроблятимуться статті звинувачень в рамках імпічменту.

Якщо ж Шифф заявить, що він має намір заслухати більше свідків, то строки проведення розслідування розтягнуться, адже наступний тиждень в Палаті представників США відведено на роботу в округах.

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