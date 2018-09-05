Десятки людей заарештовано в Сенаті США під час затвердження кандидатури Кевано до Верховного суду

Слухання з затвердження кандидатури Брета Кевано до Верховного суду в перший день часто переривались вигуками протестувальників.

З самого початку слухань, з негативними коментарями виступали присутні глядачі, а також сенатори від Демократичної партії. Один за одним протестувальники вставали і намагались заважати проведенню слухань, доки їх не виводила поліція, повідомляє FoxNews.

Поліція Капітолію заявила, що на кінець першого дня слухань було проведено 70 арештів всередині будівлі та біля Сенату на Капітолійському пагорбі.

У заяві, виданій у вівторок поліція наголосила, що "вони відповіли на численні інциденти незаконних демонстрації всередині будівлі Сенату, пов'язані з першим днем слухань, що проводились в юридичному комітету Сенату".

У заяві йдеться, що 61 особу було виведено і їм було висунуто звинувачення в створенні безладу в одній з будівель Сенату. Ще дев'ять осіб було виведено з іншої будівлі "за незаконні демонстрації", їм було висунуто звинувачення в "створенні натовпу, перешкоджанню роботі".

Сенатори від Демократичної партії закликали до відкладення слухань до часу оприлюднення низки відповідних документів.Серед заарештованих – виконавчий директор організації, що виступає на захист прав жінок Шоуна Томас, повідомляє Fox News. Томас, яка є співзасновницею руху проти сексизму та за репродуктивні права жінок, як повідомляє UltraViolet, заявила: "сенатори, від імені мільйонів жінок по всій країні, чиї права буде забрано судом Кевано, я вимагаю відхилити його кандидатуру".

Демократи також активно закликали до відтермінування слухань, заявляючи, що біля 42 000 документів стосовно співпраці Кевано з попередніми адміністраціями США, було надано комітетові у останню хвилину.

Перед початком слухань, демократи в Сенаті висловлювали сумніви стосовно оцінки президентських повноважень з боку Кевано. В 1990-х Кевано виступав за імпічмент Білла Клінтона, однак в 2009-му заявив, що президент не може стати об'єктом кримінального, або цивільного слідства доки він обіймає свою посаду.

В "Юридичному Ревю Міннесоти" Кевано писав: "вважаю, ми дуже недооцінюємо наскільки складною є робота (президента)". Тому, на його думку "життєво необхідно, щоб президент міг зосереджуватись на нескінченних завданнях не відволікаючись".

Кандидатуру Кевано може бути затверджено на посаді вже в вересні. Республіканці мають більшість в Сенаті: 50 до 49, а після призначення наступника сенатора Джона Маккейна, ця більшість зросте до 51-49.

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