Туристи зі США помирають під час подорожей в Домініканську Республіку

Щонайменше 8 громадян США померли під час подорожі в Домініканську Республіку цього року й 11 – за минулий рік, повідомляє CBS News. Останньою жертвою став 56-річний Вітторіо Карусо, який помер 17 червня, за повідомленнями американських ЗМІ.

Деякі зі смертей наступили після того, як туристи їли або пили в мінібарі готелів, інші – внаслідок серцевого нападу. Посольство США в Санто-Домінго заявило, що між смертельними випадками нема зв’язку, інформує CBS News.

Чиновники Домініканської Республіки також говорять, що низка смертей не виходить за межі статистики і що небезпеки немає. Водночас команда ФБР проводить розслідування, повідомляє CBS News.

Телеканал CNN поспілкувався з десятком людей, які повернулися з Домініканської Республіки хворими – з симптомами, що тривали і під час перебування вдома та вказували на харчове отруєння або вірус чи навіть реакцію на хімічні забруднювачі.

Дивіться також: 10-річна альпіністка піднялася на знамениту скелю Ель-Капітан у парку Йосеміті і встановила рекорд