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Суспільство

У США розроблятимуть нову ін'єкцію для страти, бо попередня завдавала болю

Камера для здійснення смертельної ін'єкції у виправній установі в Атморі, Алабама, 7 жовтня 2002 року

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Губернатор штату Огайо Майк ДеВайн (Mike DeWine) у четвер затримав три додаткові страти, щоб дати в'язничній системі Огайо час розробити новий метод смертельної ін'єкції.

Федеральний суддя Майкл Мерз заявив у січні, що ув'язнені можуть зазнати сильного болю та досвіду, схожого до втоплення, тому що лікарський засіб, седативний мідазолам, не робить їх достатньо непритомними.

Загалом губернатор ДеВайн відклав виконання чотирьох страт після постанови судді і доручив Департаменту реабілітації та корекції розробити новий процес.

Огайо, як і інші штати, де діє смертна кара, намагається знайти препарат для смертельної ін'єкції. Навіть якщо штат оголосить про нову процедуру цього місяця, метод буде підданий місяцям або рокам судового розгляду.

Після того, як в 2014 році Огайо почав шукати нові препарати, штату знадобилося більше трьох років, щоб встановити свій нинішній протокол із застосуванням смертельної ін'єкції з трьома препаратами. З тих пір штатам стало ще важче знаходити препарати.

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