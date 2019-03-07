Новий тренд: жінки шукають подруг через сайти знайомств

Жінки вже давно покладаються на додатки для знайомств, щоб знаходити романтичних партнерів, але багато хто тепер ще й використовує їх для пошуку подруг.

Мобільні додатки для пошуку друзів, такі як Bumble BFF та GirlCrew, стають все більш популярними серед жінок, багато з яких працюють віддалено або переїжджають по всьому світу заради кар'єрного росту.

Заводити дружбу може бути складнішим завданням, коли люди стають старшими, особливо в той час, коли віддалена робота і незалежний фріланс стали нормою, вважають експерти.

Самотність – це глобальний виклик. Майже половина американців говорить, що вони іноді або завжди відчувають себе залишеними поза увагою, згідно з дослідженням Cigna та Ipsos 2018-го року. Британія минулого року призначила міністра з самотності для вирішення соціальної ізоляції, яку відчуває більш ніж кожен десятий в країні.

Дружба несе в собі як психічні, так і фізичні переваги, наголошує Алі Матту, клінічний психолог медичного центру Ірвінг Колумбійського університету.

«Перехід від незнання один одного до виявлення спільних інтересів є одним із перших кроків до того, щоб знайти нового друга, і додатки, онлайн-спільноти, Інтернет можуть швидко відстежити це, – пояснює Матту. – Вони роблять це набагато простішим – зробити цей перший великий крок».

Bumble BFF, який додаток знайомств Bumble запустив у всьому світі в 2016 році, вважає одним зі своїх успіхів у побудові дружби групу жінок в Атланті, яких поєднує любов до бейсболу, і вони разом ходять на ігри. Про це розповідає головний директор компанії Bumble Алекс Вільямсон.

До ста тисяч членів GirlCrew у більш ніж 50 містах у семи країнах входять жінки, які можуть бути зацікавлені в тому, щоб пометати разом сокири, піднятися в гори або піти на заняття з гончарства, зазначила спів-директор Памела Ньювенгем (Pamela Newenham).

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