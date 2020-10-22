Оглядачі у США коментують дозвіл на проживання у Росії Едварда Сноудена

Росія дала безстроковий дозвіл на проживання колишньому співробітнику Агентства національної безпеки США Едварду Сноудену. Про це повідомив адвокат американця. Як повідомляли ЗМІ, навесні Сноуден попросив продовжити дозвіл на проживання у Росії на 3 роки.

У вересні апеляційний суд у США визнав незаконною урядову програму стеження, яку викрив Сноуден

У 2013 році Сноуден отримав притулок у Росії після того, як він оприлюднив секретні відомості про програму масового електронного стеження з боку американських спецслужб. Сноудену в США висунуті звинувачення в шпигунстві, йому загрожує тривалий тюремний термін.

У вересні апеляційний суд у США визнав незаконною урядову програму стеження, яку викрив Сноуден. Суд також дійшов висновку, що керівники американської розвідки, які публічно захищали її, говорили неправду.

У своїй постанові Апеляційний суд 9-го округу заявив, що система, яка таємно збирала дані про телефонні розмови мільйонів американців без відповідних ордерів, порушувала Закон про приховане спостереження з метою зовнішньої розвідки і, можливо, була неконституційною.

Впливова американська недержавна організація «Американський союз громадянських свобод» назвала рішення суду "перемогою для нашого права на невтручання у приватне життя".

Сноуден розповідав ЗМІ, що вимушений був залишитись у Росії, бо США скасували його паспорт, коли він намагався із пересадками (уникаючи повітряного простору Сполучених Штатів Америки) потрапити до Латинської Америки із Гонконгу. За словами Сноудена, його паспорт вже було скасовано, на момент, коли його літак приземлився у Росії. Сноуден заявляв, що уряд США не лишив йому вибору окрім лишитись у Росії.

Це не сюрприз, але у тих, хто зраджує США та тікають до Росії, зазвичай не все складається добре

Громадська думка у США з питання Сноудена розділилася: багато активістів та громадські діячі, визнаючи, що він порушив закон, вказують на те, що він викрив важливу проблему невиправданого втручання спецслужб у приватне життя людей.

Новину про отримання Сноуденом дозволу на постійне проживання у Росії сприйняли неоднозначно.

"Едвард Сноуден отримав дозвіл на постійне проживання у Росії, що ще очевидніше вказує на кого він працював", - твітує економіст, експерт з питань України Андерс Аслунд.

"Це не сюрприз, але у тих, хто зраджує США та тікають до Росії, зазвичай не все складається добре", - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

У звіті комітету Конгресу США з питань розвідки говориться, що можливо у Сноудена й були позитивні наміри поінформувати громадськість, але таємна інформація, яку він оприлюднив, потрапила у руки російського, китайського та іранського урядів, а також терористів, які загрожують безпеці США.

У серпні президент Трамп сказав, що розглядає можливість помилувати Сноудена. Деякі оглядачі нині вказують на те, що помилування Сноудена досі не матеріалізувалось. На це звертає увагу і Пол Шинкман з американської медійної компанії US News.

У соціальних мережах, серед іншого, лунають і заклики до Трампа помилувати Сноудена.

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