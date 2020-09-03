Суд визнав незаконним телефонне стеження, викрите Сноуденом

Через сім років після того як колишній підрядник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден розкрив інформацію про масштабне відстеження телефонних розмов американців, апеляційний суд визнав цю програму незаконною.

Суд також дійшов висновку, що керівники американської розвідки, які публічно захищали її, говорили неправду.

У своїй постанові Апеляційний суд 9-го округу заявив, що система, яка таємно збирала дані про телефонні розмови мільйонів американців без відповідних ордерів, порушувала Закон про приховане спостереження з метою зовнішньої розвідки і, можливо, була неконституційною.

Впливова американська недержавна організація «Американський союз громадянських свобод» назвала рішення суду "перемогою для нашого права на невтручання у приватне життя".

Коментатори також вказують, що рішення суду, як видається, вказує на неефективність відстеження телефонних розмов, як інструменту попередження терористичних актів.

Сноуден, який втік до Росії після зроблених у 2013 році викриттів, і якому в США пред'явлені звинувачення в шпигунстві, написав у Твіттері, що постанова суду підтвердило правоту його рішення оприлюднити свідчення стеження, якою займалося АНБ всередині країни.

«Я не міг собі уявити, що доживу до того моменту, коли наші суди засудять дії АНБ як незаконні, і в тій же постанові поставлять мені в заслугу розкриття інформації про них», - заявив Сноуден.

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