Собаки, які винюхують коронавірус, конкурують за ефективністю з тестами

Нові озброєння Фінляндії у боротьбі з коронавірусом звуться: Коссі, І-Ті та Мііна. Три собаки-нюхачі працюють в аеропорту Гельсінкі Вантаа - їх неперевершений нюх використовують, щоб виявити пасажирів, які переносять хворобу.

Сойле Турунен з організації "Мудрий ніс" стежить за випробуваннями.

"Відгуки клієнтів були виключно позитивними", - сказав Турунен. "Тестування за допомогою собаки надзвичайно швидкие, від взяття проби до отримання результатів проходить близько двох хвилин".

Дослідники, які запустили пілотну програму, заявляють, що собаки дають майже 100% точність у виявленні вірусу.

Собаки можуть помітити не сам вірус, а зміну нашого організму, що спричинює зміну нашого запаху

Собаки виявилися настільки популярними, що деякі пасажири добровільно вишикувалися в чергу, щоб їх понюхала трійця собак.

Ранні результати обнадійливі: рівень виявлення за допомогою собак близький до того, який дає використання звичайних мазків чи ПЛР-тестування, каже заступник мера Вантаа Тімо Аронкіто.

"Ми провели від 16 до 17 тисяч тестів ПЛР в аеропорту, і менше 1% є позитивними", - сказав Аронкіто AFP. "І якщо порівняти менше 1% виявлені за допомогою собак та менше 1%, які дають тести ПЛР - вони приблизно однакові. Я не думаю, що існує статистична різниця".

Ранні результати кількох випробувань по всьому світу свідчать про те, що собаки-нюхачі можуть виявляти та ідентифікувати людей, заражених коронавірусом, з дивовижною точністю. Це дає сподівання, що наші чотириногі друзі незабаром зможуть бути використані для боротьби з пандемією.

Насправді дослідники кажуть, що собаки перевершують результат, який дають мазки - і виявляють позитивні випадки коронавірусу, пропущені тестами.

У Великобританії теж тривають випробування собак-нюхачів. Професор Джеймс Логан з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини працював над проектом із використанням собак для виявлення малярії, коли розпочалась пандемія".

Ніс собаки абсолютно вражає тим, що він може виявити", - сказав Логан VOA. "Ми говоримо про частки та трильйон. Це як чайна ложка цукру у двох басейнах олімпійського розміру".

Логан почав перевіряти, чи можуть собаки виявити коронавірус невдовзі після початку пандемії у березні.

"Собаки можуть помітити не сам вірус, а зміну нашого організму, що спричинює зміну нашого запаху", - сказав він.

Остаточні результати багатьох випробувань очікуються найближчим часом. У разі успіху, по всьому світу можуть почати використовувати "собак-детекторів". В ідеалі в місцях, де поширення коронавірусу є найбільш імовірним.

"Середовища, де вам дуже і дуже швидко потрібно пройти через багато людей ... тому ми розглядаємо такі місця, як аеропорти, а також інші точки прибуття, можливо приміські залізничні станції, можливо навіть місця роботи, лікарні чи школи", - сказав Логан.

Тож найкращий друг людини може незабаром допомагати боротися з одним із найбільших викликів людства.

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