Остін: ситуація навколо Соледара плинна. США та союзники «роблять усе можливе», щоб ЗСУ «захистили суверенну територію» України

Західні політики, ЗМІ та оглядачі стежать за ходом бойових дій у районі міста Соледар, що на Донеччині. Як повідомляє британська газета Guardian з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, українські сили «тримаються», а у Соледарі тривають «запеклі бої».

Як зауважує газета, Київ заперечує, що російські війська оточили та захопили Соледар, як заявив керівник «Групи Вагнера» Євген Пригожин, який сказав, що місто впало під ударами його найманців.

Голова Пентагону: США стежать за ситуацією в Соледарі, допомагають зброєю разом з партнерами

Ситуація мінлива, середовище динамічне, триває динамічна боротьба в цьому районі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що він «не може підтвердити цю інформацію».

Відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції керівник Пентагону сказав, що ситуація навколо Соледара постійно змінюється, і США за нею спостерігають.

«Я бачив деякі з цих повідомлень, але ситуація мінлива, середовище динамічне, триває динамічна боротьба в цьому районі. Кілька разів війська рухалися вперед і назад, і це справді досить жорстокі бої. Але українці продовжують битися, дуже рішучий бій», – сказав Остін.

Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що українці мають всі можливості, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території

Американський міністр оборони сказав, що США «роблять усе можливе», щоб надати можливість українцям відстоювати свою територію.

«Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що українці мають всі можливості, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території», – сказав Остін і додав, що наступного тижня в Німеччині відбудеться зустріч оборонної контрактної групи, де близько 50 міністрів оборони, обговорюватимуть, «що потрібно Україні зараз і що їй потрібно для досягнення успіху в майбутньому».

«Ми знову і знову говоримо, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і судячи з усього, що я бачу від наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме, тому ми залишаємося єдиними в наших зусиллях», – додав американський міністр оборони після зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ Японії, що проходила у Вашингтоні у форматі 2х2 за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен своєю чергою додав, що російська агресія створює виклики по всьому світу, в тому числі в Азії.

«Це не лише виклик для України, для життя та добробуту її народу. Це виклик всьому міжнародному порядку, заснованому на правилах, і тим самим принципам, які лежать в основі цього порядку, які є такими важливими в кожній частині світу, – суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, права», – сказав Блінкен і додав, що саме тому участь Японії була дуже важливою і Японія «з першого дня була сильним партнером з нами та багатьма іншими країнами в прагненні підтримувати цей порядок».

Зеленський: підрозділи в Бахмуті і Соледарі «забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним «оперативно та безперебійно». За підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача він написав у Telegram, що окрему увагу на цьому засіданні приділили боям у Бахмуті й Соледарі.

Попри прогнози, що зима принесе паузу в інтенсивності бойових дій, бої на Донбасі в районі Бахмута залишаються запеклими, особливо в місті Соледар у Бахмутському районі.

Соледар не має стратегічного значення – генерал Гертлінг

Військові експерти українські та американські кажуть, що Соледар не має стратегічного значення, але є місцем перевірки нової російської тактики і протистоянням всередині російської влади.

«Жорстока битва за маленьке містечко на Донбасі, Соледар, сьогодні є місцем нової російської тактики: відправляти групи колишніх в’язнів знову і знову, просто на смерть і заміну новими групами. Загони вбивць «Групи Вагнера» штовхають їх вперед і стріляють у них, якщо вони відступають», – пише у Twitter колишній міністр оборони України, а нині один з експертів «Атлантичної ради» Андрій Загороднюк.

Володіння Соледаром не має стратегічної переваги. Це зіткнення особистостей всередині Росії

Як раніше повідомляв «Голос Америки», британська розвідка володіє даними, що в російській армії повернулися до практики «загороджувальних військ» часів Другої світової війни, коли «ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають, щоб змусити їх іти у наступ».

Американський генерал, колишній командувач сил США у Європі генерал у відставці Марк Гертлінг в інтерв’ю телеканалу CNN сказав, що бої за Соледар мають більше значення для розкладу сил у владних ешелонах в Москві, ніж на полі бою.

«Володіння Соледаром не має стратегічної переваги. Це зіткнення особистостей всередині Росії, – вважає американський генерал. – Герасимов, Суровікін, Пригожин, пан Путін, вони, мають проблеми з наступом по всьому фронту, чого вони прагнули з початку цієї війни. Соледар не є стратегічно важливим містом. Бахмут на південь від Соледара також не є стратегічно важливим».

Для українців Соледар і Бахмут, на думку Гертлінга, мають також не так стратегічне, як психологічне значення.

«Українці розуміють, що для того, щоб повернути територію на Донбасі, вони не можуть допустити подальшого просування російської армії або, в даному випадку, Групи Вагнера, – каже американський генерал. – Українці мають глибоку оборону, навколо цих районів. Вони не хочуть поступитися ні сантиметром землі, тому збираються воювати».

За його словами, навіть якщо росіяни візьмуть Соледар і Бахмут, це може стати «пірровою перемогою», яке не дасть великої переваги Росії на полі бою.

«Війська Вагнера можуть зрештою захопити місто Соледар, але якщо вони це зроблять, це може бути чистою тактичною «пірровою» перемогою, але стратегічним успіхом для України, яка тримається стільки часу. Це подібно до Маріуполя», – вважає американський генерал.

Спроби російської армії захопити Маріуполь призвели до його майже повної руйнації, жертви серед цивільних оцінюють у десятки тисяч людей.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала понад три місяці, зв'язуючи російські війська від розгортання наступу на Київ та інші ключові міста України. Місто, у якому за даними міської влади, триває гуманітарна катастрофа, залишається повністю окупованим.