Сонячне затемнення в США - гарний бізнес для готелів

Мільйон відвідувачів очікується в американському штаті Орегон 21 серпня, коли там та в районах на шляху до південного сходу Сполучених Штатів можна буде спостерігати найбільше з 1979 року сонячне затемнення, видне в США, повідомляють американські ЗМІ.

Цю рідкісну подію преса назвала "великим американським затемненням", та "єдиним на все життя".

​Американці з різних куточків країни намагаються дістатись до районів, де можна його спостерігати. Це - гарна нагода для готелів, авіаліній та туристичної галузі.

Кількість бронювань в Marriott та Hilton в містах на шляху затемнення, зросла на 60% та 51%, відповідно, порівняно з кількістю на ту саму дату минулого року, повідомляє MSNBC.

Багато готелів, такі як Marriott International, пропонують пакети послуг для тих, хто відвідає міста, вздовж південно-східного регіону США, де можна буде спостерігати затемнення. Пакетні послуги включають коктейлі, присвячені затемненню, тематичні вечірки, художні події, а також безкоштовні окуляри, щоб дивитись затемнення.

​Hilton має більше 180 готелів на шляху затемнення. В одному з них, який ще не повністю заповнено, ціни на кімнату починаються з 425 доларів за ніч, порівняно з 199 лише тиждень тому, повідомляє MSNBC.

Невеличке містечко біля Нешвіля, Гопкінсвілль, де буде видно затемнення, відкрило окремий сайт eclipseville.com для відрахунку часу до затемнення, інформування про нього, а також про інфраструктуру міста. Місцеві готелі вже підвищили ціни. Так ціна за проживання в La Quinta Inn зросла до $425 за ніч з середнього значення $93 лише тиждень тому.

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