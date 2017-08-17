Час-Time: Атака у Барселоні: подробиці. США готові допомогти правоохоронним органам в Іспанії - Тіллерсон

В ефірі Час-Time: У Барселоні мікроавтобус в’їхав у натовп людей, є жертви. Державний секретар США: «Ми готові допомогти правоохоронним органам в Іспанії». У Вашингтоні розпочався перший раунд переговорів між США, Канадою та Мексикою по НАФТА. Експерти попереджають про негативні наслідки провалу переговорів для всіх сторін. У передмісті Вашингтона пройшов перший любительський американсько-український турнір із жіночого хокею. До американської столиці приїхали одразу дві команди - "Дніпровські білки" і "Україночка".