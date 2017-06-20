Сорос: Великобританія може передумати справу виходу з Європейського Союзу

Сорос, який заробив статки на падінні британської валюти, прогнозує погані часи для Великобританії

Сорос вважає, що британска економіка може уповільнитись.

Він прославився тим, що в 1992 році заробив статки, граючи на валютному ринку проти британського фунта.

Тепер він вважає, що британська економіка настільки сповільниться, що скоро може відмінитись і сам Брекзит.

«Від Брекзиту програють всі, це шкодить як Британії, так і Європейському Союзу». В 2016 році економіка Британії зростала найшвидше серед економік семи провідних економік, але показала найнижчу швидкість зростання в групі в 2017 році. Спад курсу фунта після референдуму збільшив інфляцію і завдав удару витратам споживачів.

Збільшення цін і сповільнення зростання зарплат стали викликом для Англійського банку. Сорос каже, що банк недоцінив вплив інфляції:

«Родини не усвідомлювали, що їх життєвий рівень знижується і що вони будуть змушені пристосуватися до нового рівня витрат», сказав він. Що гірше, вони також усвідомлять, що вони опинилися в боргах і будуть змушені відддати заборгованість».

У Великобританії менше двох років для переговорів про умови «розлучення» та майбутні відносини перед тим, які Британія має залишити ЄС у березні 2019 року.

Угода потрібна обом сторонам, щоб продовжувалась торгівля між найбільшим у світі торговельним блоком і п’ятою за величиною глобальною економікою.

Сорос заявив, що коли прем’єр-міністр хоче залишитися при владі, вона буде змушена змінити свій підхід і взяти до уваги інтереси молодого покоління, яке, за його словами, хоче знайти добре оплачувану працю.

Тому, додав Сорос, вона повинна зберегти Великобританію в єдиному ринку ЄС, з якого країна хоче відійти.

«Проте розлучення забере щонайменше п’ять років, і за цей час відбудуться нові вибори», сказав Сорос. – Якщо все піде добре, обидві партії можуть захотіти повернутися (до ЄС) навіть перед тим, як вони з нього вийдуть».

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