Трамп звинуватив соцмедіа в політичних вподобаннях

Президент США Дональд Трамп звинуватив соціальні мережі Facebook, YouTube та Twitter в тому, що вони надають перевагу представникам Демократичної партії над Республіканцями.

"Не бійтесь, ми все одно переможемо, як і раніше!" – написав Трамп у Twitter і додав хештег з гаслом своєї виборчої кампанії "Повернімо велич Америці" #MAGA.

Раніше в політичній заангажованості звинуватив соцмережу Twitter конгресмен-республіканець Девін Нунес.

Керівник Twitter Джек Дорсі сказав, що алгоритми було змінено, щоб залагодити це питання повідомляє Reuters.

Президент США Трамп у вівторок заявив, що зверне увагу на можливе рішення Facebook заблокувати коментарі директора з питань соцмедіа Дена Скавіно.

Скавіно в понеділок ввечері розмістив повідомлення про начебто блокування його постів. Однак, не було ясно, чи блокування було помилковим і чи звернувся він до компанії через блокування.

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