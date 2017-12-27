Літаюча українська бабуся і монолог американця з українського села - 10 найкращих соцмережевих відео «Голосу Америки» у 2017-му

Ці 10 відео у соцмережевому форматі від «Голосу Америки» отримали неабияку популярність серед нашої аудиторії у 2017 році. Ці відео - про українсько-американські відносини, успіхи українців, інновації, героїзм і навіть… космос.
Цей монолог має подивитись кожен. Американець після 6 тижнів в українському селі розповів, чому важливо цінити Україну: "В Україні є глибина, справжність..."
Ось як астронавти миють голову у космосі:
Дональд Трамп зустрів Петра Порошенка в Овальному кабінеті Білого дому. Повна прес-конференція:
У Техасі, люди сформували живий ланцюг, щоб допомогти витягнути самотнього дідуся з тонучої вантажівки. Ось, як виглядає справжній героїзм!
Знайомтесь, пан Trash Wheel. Він - симпатичний пожирач сміття, який уминає відходи з річки та допомагає зберігати її чистою.
78-річна українська бабуся вже півстоліття «літає» над гірською річкою завглибшки у 5 метрів – так вона добирається до сусіднього з нею села.
Український вуличний художник дивує жителів Нью-Йорка та туристів незвичайними картинами небосягів. Сьогодні він покаже, як створює свої шедеври з допомогою фарб в аерозольних балончиках.
Цей електровелосипед, розроблений в Україні, може подорожувати далі, ніж Tesla Model 3, на одному заряді батареї:
Як мамі з української діаспори вдалося створити найбільш інноваційний та інклюзивний дитячий майданчик у США, куди приводить гратися своїх дітей засновник Facebook Марк Цукерберг, і зібрати на його побудову 4 мільйони доларів:
Як волонтер Корпусу миру США призвичаюється до життя в українській родині
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