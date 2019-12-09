Кульгавий двійник Путіна у броньованому лімузині, допінговий скандал, оголені жінки, - жарти соцмереж про зустріч у Парижі

Соцмережі активно коментували зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у Нормандському форматі у Парижі.

"Путін приїхав на зустріч у броньованому лімузині Aurus Senat, який спеціально привезли з Росії. Зеленський приїхав у Renault мінівен" - звернув увагу американський журналіст Алекс Лун.

Не оминуло обговорення помітне кульгання Путіна: "Ходять чутки, що у Парижі - двійник Путіна. Версія 52. Невдала", - жартує користувачка Twitter з Польщі.

"Коли ти знаєш, що всі карти у тебе", - коментує вираз обличчя російського президента на фотографії журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

"Якби я був Зеленським, я б розпочав Нормандський саміт з Путіним зі слів, що "для нас головне не перемогти, а взяти участь - це справжній дух Олімпіади". І потім глянути в очі Путіна. Налиті кров'ю", - пише голова Києво-Могилянської школи журналістики Євген Федченко, згадуючи новину про відсторонення Росії від Олімпійських ігор та Чемпіонату світу через допінг.

"Напередодні Нормандського саміту: 3 грудня - Нідерланди кажуть, що Росія дозволила підозрюваним у справі MH17 утекти; 4 грудня - Німеччина висилає росіян за участь у вбивстві у Берліні; 5 грудня - у Великій Британії вбито російського мільярдера; 5 грудня - США висуває обвинувачення росіянам за кіберзлочини; 5 грудня - Росія порушує режим припинення вогню в Україні", - пише Еліс Столлмеєр, виконавча директорка неурядової організаціїi Defend Democracy.

"Іще один невдалий підхід у мою колекцію", - коментує журналіст BBC Джона Фішер незграбне привітання Путіна із французьким службовцем.

Чимало користувачів також відзначили, що попри санкції ЄС, на саміті присутній "сірий кардинал Путіна" Владислав Сурков, "співавтор втручання на Донбасі".

На саміті не минулось без протесту Femen. "Драма в Парижі ... дві оголені жінки, які кричали "зупиніть війну Путіна", вистрибнули із натовпу преси біля Єлісейського палацу перед початком переговорів про Україну зі знаком "вітання воєнному лідеру". Французька поліція швидко їх перехопила", - твітує журналістка BBC Сара Реїнсфорд.

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