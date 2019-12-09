Росію відсторонили від Олімпійських ігор та Чемпіонату світу через допінг

Світова антидопінгова установа WADA одноголосно підтримала чотирьохрічну заборону для Росії на участь у світовому спорті а також обмеження участі спортсменів та команд з Росії в Олімпійських іграх у Токіо наступного року.

Причиною обмеження стала виявлена маніпуляція з боку Росії лабораторними даними результатів допінг-проб, наданих WADA в рамках врегулювання питань, що піднімались в попередньому розслідуванні, щоб приховати провалені допінг-проби російських спортсменів.

Скандали навколо допінг-проб російських спортсменів почались з 2015 року, коли комісія WADA виявила докази масштабного використання ними допінгу.

Теперішні обмеження нагадують ті, які були в силі для російських спортсменів під час ігор в Південній Кореї 2018 року.

Росія може подати апеляцію на рішення WADA до Суду спортивного арбітражу, зазначили у WADA.

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